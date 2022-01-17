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西堤爆2波群聚感染 鄭文燦籲：7日後曾用餐者都應採檢

聯合報 / 記者朱冠諭鄭國樑／桃園即時報導
桃園市長鄭文燦下午表示，西堤在7日、9日出現兩波群聚感染，呼籲只要是7日以後曾到西堤用餐的民眾都應該前往採檢。圖／市府提供
桃園市長鄭文燦下午表示，西堤在7日、9日出現兩波群聚感染，呼籲只要是7日以後曾到西堤用餐的民眾都應該前往採檢。圖／市府提供

桃園疫情不斷擴大，西堤群聚再增14人，桃園市長鄭文燦下午表示，西堤在7日、9日出現兩波群聚感染，呼籲只要是7日以後曾到西堤用餐的民眾都應該前往採檢，避免隱藏傳播鏈。

今天西堤新增的14例確診中，1位是西堤員工（案18000）；而7日有一家7口去西堤用餐，先前已有1歲和3歲小孩確診，媽媽和阿嬤今天也確診。

9日有一家5口去西堤用餐，目前除父親採檢陰性，母親和3位小孩都確診。另2人是姊弟去西堤用餐染疫，還有1位西堤辦尾牙的機車行員工確診。當天還有6個朋友到西堤用餐，其中1位友人確診，其餘5人居家隔離中。

另外有3位是西堤相關確診者的職場或宿舍接觸者，其中案17999是案17932明新科大學生的宿舍室友。案17972是仁寶電腦平鎮廠員工案17884的職場接觸者；案17973則是一家小電子廠的員工，是被9日確診的案17904傳染。

鄭文燦表示，西堤在7日、9日出現兩波群聚感染，針對4組家庭的同住家人和職場，都要匡列居隔疫調，而學校和幼兒園只要一人感染就是全校停課14天、全校採檢、全班居隔；如果是家人確診，則預防性停課1天，等到全數採陰才能復課。

鄭文燦表示，目前已累計在社區採檢3萬多人，而前天跟大前天是採檢的高峰期，雖然確診者在大園的足跡不多，但很多市民因家人在機場工作，市府也在大園市民活動中心增設採檢站，讓有需要的民眾前往採檢。

西堤 鄭文燦 職場

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