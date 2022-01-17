新竹縣提升防疫措施 暫停兒少、身心障機構探訪

新竹縣明新科大累積已有3名師生確診，衛生局緊急派醫護進駐成立篩檢站，同時呼籲民眾打疫苗，今天下午也宣布即日起新竹縣兒少、身心障礙機構全面暫停探訪，關懷據點共餐改為領餐，要防止疫情蔓延。

縣長楊文科表示，為強化各醫療機構等高風險區域防疫，新竹縣9日起宣布新竹縣所有醫院、護理之家、長照機構全面禁止探病、探訪，陪病者僅限1人，且需有PCR陰性證明。

即日起也加強嬰幼兒、兒少相關機構防疫，兒少安置機構、身心障礙機構全面暫停探訪，托嬰中心開放收托，但全面禁止訪客；關懷據點共餐改為領餐；獨居老人關懷不打烊居家服務及中、低收入戶餐飲服務不中斷，並加強電話關心。

對於遊民，社會處加強走動式關懷，並要求避免群聚及向警戒區遷移，公眾場所配戴口罩、實施體溫量測；要求社運、身心障礙、婦女及新住民團體等辦理活動，須全程配戴口罩。

縣長楊文科呼籲民眾配合，室內、外無法保持距離皆須戴口罩，包括拍照、唱歌等行為，同時全面禁止探病與試吃，全縣各級學校恢復午餐隔板。