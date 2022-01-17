聽新聞
test
0:00 / 0:00
坤輿掩埋場案被控涉嫌圖利 苗縣府：依法行政
苗栗縣造橋鄉坤輿廢棄物掩埋場恢復試運轉爆發爭議，立委陳椒華、邱顯智和反坤輿自救會今天到廉政署檢舉苗栗縣政府涉嫌圖利坤輿，縣府環保局回應強調依法行政，「怎麼可能去圖利廠商呢？
縣府環保局指出，行政機關遵循依法行政原則，坤輿科技股份有限公司所提出試運轉計畫，經審查後符合法規要件，因此縣府核准試運轉計畫，另自救會就坤輿案已向行政法院提起行政訴訟，縣府針對其所提各疑義事項，也已提報相關資料供法院審酌釐清，後續將依判決結果辦理。
縣府去年12月24日同意坤輿恢復試運轉，12月28日進場爆發衝突，自救會提告坤輿及保全人員，坤輿於今年1月12日召開協調會破局後，提告自救會，坤輿保全人員及自救會今天凌晨3點起在坤輿大門對峙，數次彼此叫陣，大批警方隔開雙方，避免進一步衝突，至今還在僵持中。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言