坤輿掩埋場案被控涉嫌圖利 苗縣府：依法行政

苗栗縣造橋鄉坤輿廢棄物掩埋場恢復試運轉爆發爭議，立委陳椒華、邱顯智和反坤輿自救會今天到廉政署檢舉苗栗縣政府涉嫌圖利坤輿，縣府環保局回應強調依法行政，「怎麼可能去圖利廠商呢？

縣府環保局指出，行政機關遵循依法行政原則，坤輿科技股份有限公司所提出試運轉計畫，經審查後符合法規要件，因此縣府核准試運轉計畫，另自救會就坤輿案已向行政法院提起行政訴訟，縣府針對其所提各疑義事項，也已提報相關資料供法院審酌釐清，後續將依判決結果辦理。

縣府去年12月24日同意坤輿恢復試運轉，12月28日進場爆發衝突，自救會提告坤輿及保全人員，坤輿於今年1月12日召開協調會破局後，提告自救會，坤輿保全人員及自救會今天凌晨3點起在坤輿大門對峙，數次彼此叫陣，大批警方隔開雙方，避免進一步衝突，至今還在僵持中。