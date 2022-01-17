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新月沙灣改善工程今動工 將設網美打卡景點

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
新月沙灣不少設施歷經10多年風吹雨淋，早已老舊不堪，縣府要透過改善工程讓設施煥然一新。記者巫鴻瑋／攝影
新月沙灣不少設施歷經10多年風吹雨淋，早已老舊不堪，縣府要透過改善工程讓設施煥然一新。記者巫鴻瑋／攝影

位於新竹竹北的新月沙灣，是新竹地區重要的海岸旅遊景點之一，假日不少家長會帶孩子來玩沙，不過因大部分設施長期受海風侵蝕，年久失修不安全，縣府進行遊憩區的整體改善工程，今天動工，預計7月底完工，還將設置網美打卡裝置，讓新月沙灣更有亮點。

縣府交旅處長游志祥表示，補強改善工程內的觀景平台設施，修繕現有的木棧平台，防止遊客因木板腐朽，有踩空的危險，平台區域也將設置讓網美打卡藝術裝置，讓遊客來新月沙灣不只玩沙，還可以有不一樣的休閒體驗。

因不少遊客來新月沙灣玩後，都會遇到身上沙子難以清洗的問題，游志祥表示這次將改善舊有的沖洗設施，並新設淋浴間，讓遊客來新月沙灣玩不用擔心找不到水龍頭沖洗身體、手腳。

目前新月沙灣停車場設有58個停車位，暑假旺季時有爆滿情況，為了服務更多遊客，避免找不到停車位，工程也將擴充停車場，再增加21個停車位。

縣長楊文科表示，縣府逐步推動新竹縣沿海岸線的改善工程，包含新月沙灣遊憩區、坡頭漁港，透過沙灘整治、建置自行車道及設施，要串接水月休閒農業區，希望能將新竹縣海岸觀光做起，將休閒農業結合觀光資源，讓遊客能來新竹深度旅遊。

新月沙灣遊憩區設施改善工程動工，預計7月底就會完工。記者巫鴻瑋／攝影
新月沙灣遊憩區設施改善工程動工，預計7月底就會完工。記者巫鴻瑋／攝影
新月沙灣每年有數萬遊客前來，縣府希望透過改善工程，讓遊客有更好的旅遊體驗。記者巫鴻瑋／攝影
新月沙灣每年有數萬遊客前來，縣府希望透過改善工程，讓遊客有更好的旅遊體驗。記者巫鴻瑋／攝影
新月沙灣遊憩區設施改善工程動工，預計7月底就會完工。記者巫鴻瑋／攝影
新月沙灣遊憩區設施改善工程動工，預計7月底就會完工。記者巫鴻瑋／攝影

新竹 停車場 楊文科

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