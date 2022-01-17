新月沙灣改善工程今動工 將設網美打卡景點

位於新竹竹北的新月沙灣，是新竹地區重要的海岸旅遊景點之一，假日不少家長會帶孩子來玩沙，不過因大部分設施長期受海風侵蝕，年久失修不安全，縣府進行遊憩區的整體改善工程，今天動工，預計7月底完工，還將設置網美打卡裝置，讓新月沙灣更有亮點。

縣府交旅處長游志祥表示，補強改善工程內的觀景平台設施，修繕現有的木棧平台，防止遊客因木板腐朽，有踩空的危險，平台區域也將設置讓網美打卡藝術裝置，讓遊客來新月沙灣不只玩沙，還可以有不一樣的休閒體驗。

因不少遊客來新月沙灣玩後，都會遇到身上沙子難以清洗的問題，游志祥表示這次將改善舊有的沖洗設施，並新設淋浴間，讓遊客來新月沙灣玩不用擔心找不到水龍頭沖洗身體、手腳。

目前新月沙灣停車場設有58個停車位，暑假旺季時有爆滿情況，為了服務更多遊客，避免找不到停車位，工程也將擴充停車場，再增加21個停車位。