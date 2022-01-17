竹市西大路地下道牆面斑駁老舊失修 4月下旬開工整建
新竹市西大路地下道是竹科人通往寶山路幹道，但啟用43年來不曾大規模翻修，面臨老舊失修危機，遇雨漏水、牆面斑駁，用路人更擔心結構剛性不足，希望市府相關單位能重視。對此，市府工務處指出，已編列7400萬元，並請廠商提送交通維持計畫提供道安會議審查核定，預計今年4月下旬就會開工整建，提升地下道使用環境。
西大路地下道有雙向汽車道與機車道，寬14公尺、長150公尺，主要串連林森路與南大路，1978年1月28日開放迄今長年未整修，曾經有行人反映夜晚不敢獨自一人行走，因為斑駁牆面與漏積水等景象令人擔憂環境與治安問題。
有多位網友在地方臉書社團「新竹爆料公社」反映，指西大路地下道逾40年來已出現老舊失修問題，且壁面斑駁、長滿青苔，天橋梁柱老舊剝落大石塊，差點讓機車騎士無法及時閃開跌倒，整體結構仍令人堪憂，希望市府能針對該地下道與周邊環境進行大體檢，及早維修。
工務處指出，目前規畫西大路改善整建計畫，項目包括人行道部分，會將既有地磚刨除，地坪修補、新設人行道出入口結構工程4座、護欄更新；結構補強則會以混凝土隆起剝落、鋼筋外露修補、結構鋼材補強；增加施作西大路地下道抽水設施工程、橋體修繕防水工程、電氣設備管線工程。
該地下道去年曾發生牆面層破損脫落事故，市府雖漏夜施工用鐵板包覆梁體結構防護，仍治標不治本，因此決定規畫全面修繕，會將重點放在補強結構安全及解決排水不佳等毛病，另導入明亮簡潔設計，初步預計要10個月工期，屆時恐會封道施工，導致交通黑暗期，會再擬定相關交通疏導方案或道路。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言