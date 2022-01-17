竹市西大路地下道牆面斑駁老舊失修　4月下旬開工整建

新竹市西大路地下道是竹科人通往寶山路幹道，但啟用43年來不曾大規模翻修，面臨老舊失修危機，遇雨漏水、牆面斑駁，用路人更擔心結構剛性不足，希望市府相關單位能重視。對此，市府工務處指出，已編列7400萬元，並請廠商提送交通維持計畫提供道安會議審查核定，預計今年4月下旬就會開工整建，提升地下道使用環境。

西大路地下道有雙向汽車道與機車道，寬14公尺、長150公尺，主要串連林森路與南大路，1978年1月28日開放迄今長年未整修，曾經有行人反映夜晚不敢獨自一人行走，因為斑駁牆面與漏積水等景象令人擔憂環境與治安問題。

有多位網友在地方臉書社團「新竹爆料公社」反映，指西大路地下道逾40年來已出現老舊失修問題，且壁面斑駁、長滿青苔，天橋梁柱老舊剝落大石塊，差點讓機車騎士無法及時閃開跌倒，整體結構仍令人堪憂，希望市府能針對該地下道與周邊環境進行大體檢，及早維修。

工務處指出，目前規畫西大路改善整建計畫，項目包括人行道部分，會將既有地磚刨除，地坪修補、新設人行道出入口結構工程4座、護欄更新；結構補強則會以混凝土隆起剝落、鋼筋外露修補、結構鋼材補強；增加施作西大路地下道抽水設施工程、橋體修繕防水工程、電氣設備管線工程。