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桃園濱海路段改裝車擾人 大園警假日封鎖性路檢取締

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
計程車改裝也被警方攔查取締。記者鄭國樑／翻攝
計程車改裝也被警方攔查取締。記者鄭國樑／翻攝

桃園市大園及觀音區台15線、台61線及台66線快速道路寬廣又直，假日深夜及清晨時段經常吸引改裝車輛聚集競速，居民不堪其擾。大園警方於15、16日凌晨結合鄰近蘆竹警分局在台61線東華路口執行封鎖路檢勤務，並於大園區110縣道、觀音區台15線大觀路二段沿線攔查汽、機車取締39件違規。

大園警分局指出，改裝車在上述路段聚集競速相當吵雜，警方假日凌晨至清晨6點前共出動31名警力威力巡邏掃蕩及定點路檢勤務，針對改裝汽機車妨害安寧，及酒後駕車等違規行為攔檢。兩天共攔查46輛汽、機車，舉發無照駕駛、不服交通稽查、闖紅燈、未依規定使用燈光等交通違規13件、酒後駕車8件，另查獲改裝汽、機車18輛，將通報環保局及監理單位召回檢驗。

大員警方在濱海道路攔檢改裝等違規車輛。記者鄭國樑／翻攝
大員警方在濱海道路攔檢改裝等違規車輛。記者鄭國樑／翻攝

桃園 交通違規

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