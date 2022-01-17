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互欠一個道歉？ 獅潭社福中心化解母女心結助團圓

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣縣府社會處獅潭社會福利中心社工人員溝通協調下，未婚懷孕生女的晨晨最近與媽媽團圓。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣縣府社會處獅潭社會福利中心社工人員溝通協調下，未婚懷孕生女的晨晨最近與媽媽團圓。圖／苗栗縣政府提供

19歲的「晨晨」去年9月獨自撫養未婚剛產下的女嬰，經常三餐不繼，苗栗縣政府社會處獅潭社會福利中心接獲通報，聯絡上她媽媽，社工人員不斷溝通協調，母女各自放下認為對方「欠一個道歉」的心結，農曆年前促成母女團圓。

晨晨因父母親離異各自嫁娶，由外婆照顧長大，她國中學期就經常逃學逃家，沒有完成高中學業，就與男友同居，後來因為個性不合分手，獨自在外租屋，去年3月間她未滿18歲，卻發現已懷孕18周，男友沒有任何表示，甚至希望她中止懷孕，令她感到失望，轉而尋求外婆、母親協助遭拒，將她趕出家門並斷絕聯繫。

縣府社會處獅潭社會福利中心去年9月接獲通報，當時晨晨剛產下一名女嬰，還不太會照顧小孩，且工作收入微薄，有一餐沒一餐過日子，鄰居偶爾接濟她，社工人員介入服務，都相當心疼，提供經濟扶助、育兒指導等，好不容易說服她的外婆，拿到她媽媽的電話，並取得聯繫。

社工人員說，晨晨媽媽開始一度拒絕，後來雖帶著奶粉及尿布來探望，也是相對無言，氣氛相當尷尬，社工發現媽媽生氣晨晨未成年就與人同居發生關係，晨晨則怪媽媽這些年來漠不關心，母女都認為對方欠一個道歉，經不斷溝通協調，媽媽心疼晨晨生活，晨晨初為人母，也了解當媽媽的心情，母女化解芥蒂，願意互相關心、聯繫，媽媽最近將晨晨及小孩接回同住。

社會處指出，縣府運用公益彩券盈餘，辦理未成年懷孕服務，透過衛政、戶政、社政及未成年懷孕諮詢專線，去年轉介98人，訪視評估後，開案晨晨等19案，諮詢專線0800-257085。

社工 懷孕

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