坤輿掩埋場爭議再起 自救會、保全人員僵持

苗栗縣造橋鄉坤輿科技股份有限公司廢棄物掩埋場爭議今天再起，50多名保全人員凌晨3點多進駐，與現場50多名自救會成員對峙僵持，上午7點半一度因為車輛進出爆發拉扯，警方隔開雙方，並沒有爆發進一步衝突。

苗栗縣政府去年12月24日同意坤輿恢復試運轉，12月28日進場爆發衝突，自救會提告坤輿及保全人員，坤輿於今年1月12日召開協調會破局後，提告自救會，自救會研判坤輿今天、明天可能會進場，號召支持者到場，坤輿保全人員也於今天凌晨3點多進駐，雙方在坤輿大門對峙。