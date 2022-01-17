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坤輿掩埋場爭議再起 自救會、保全人員僵持
苗栗縣造橋鄉坤輿科技股份有限公司廢棄物掩埋場爭議今天再起，50多名保全人員凌晨3點多進駐，與現場50多名自救會成員對峙僵持，上午7點半一度因為車輛進出爆發拉扯，警方隔開雙方，並沒有爆發進一步衝突。
苗栗縣政府去年12月24日同意坤輿恢復試運轉，12月28日進場爆發衝突，自救會提告坤輿及保全人員，坤輿於今年1月12日召開協調會破局後，提告自救會，自救會研判坤輿今天、明天可能會進場，號召支持者到場，坤輿保全人員也於今天凌晨3點多進駐，雙方在坤輿大門對峙。
警方估計自救會及保全，各有50多人在現場，出動優勢警力排成人牆隔開雙方，今天上午7點半左右因為坤輿車輛進出，爆發一波拉扯場面混亂，警方介入沒有釀成衝突，雙方持續僵持中。
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