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志工大掃除 獅潭鄉楔隘古道、老樹歡喜迎春

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣獅潭鄉楔隘古道350多歲的老茄苳，從攔腰折斷處長出嫩芽。圖／苗栗縣社區大學提供
苗栗縣獅潭鄉楔隘古道350多歲的老茄苳，從攔腰折斷處長出嫩芽。圖／苗栗縣社區大學提供

春節將屆，許多民眾除舊布新打掃除，今天苗栗縣社區大學山城古道守護志工隊與獅潭鄉公所合作，30多人幫楔隘古道，刷除階梯青苔、整修木橋等大掃除，古道最老的茄苳樹也從斷折處長出嫩芽，展現強靭的生命力，古道、老樹喜迎新春。

獅潭鄉楔隘古道具有歷史價值，因地處山陰，石階容易長青苔而變得滑溜，苗栗社大5年前成立古道守護志工隊之後，刷除石階青苔，並展開沿途的草花與老樹調查，推動環境教育與鄉土教育，古道志工隊副隊長李金鳳等人先行踏查，規畫「清淨山林家園，古道大掃除」活動行程。

其中，「楔隘七十二段」上方的木橋旁，倒下1棵大樹把木橋護欄壓壞，獅潭鄉公所日前先將倒木鋸除，並用繩索綁縛固定壓壞的護欄，古道志工隊長楊俊立帶隊30多人，沿路刷除青苔、修剪長草，並清除外來種小花蔓澤蘭，避免危及生態。

此外，曾遭雷擊古道最老的350多歲茄苳，也發現攔腰折斷，原本20幾公尺高的樹身，只剩約5公尺，不過，老茄苳從斷折處長出嫩芽，志工希望它能繼續活下去，也認為春節家家戶戶大掃除，行有餘力可以為家鄉的山林古道清理環境，今年個年特別有意義。

苗栗社大指出，楔隘古道過去長期被誤寫錫隘古道，經古道志工隊不斷訴求，逐漸獲得正名，「楔隘」是客家話，「楔」是動詞，「塞、插」的意思，「楔隘」指的就是在兩個隘防之間插入、新增的隘防，古道名稱可以知道早年漢人入墾原住民地區、族群之間的血淚歷史，因「楔」、「錫」的客語發音近似，「楔隘」一直被誤寫成「錫隘」。

楔隘古道已經興建100多年，是客家漢人入墾苗栗後山，在獅潭、苗栗越嶺捷徑，具有重要的日常交通與商旅功能，後來隨著時代演進，交通工具的發展及公路的興築，使得原長十幾公里的古道僅剩大約一公里，蜿蜒山間，見證苗栗的歷史發展。

楔隘古道興闢時，先民利用當地的砂岩，打石砌階，而遇到較高的山勢則鑿石為梯，充分展現先民就地取材的工藝智慧，楔隘七十二段完全是在大石壁上鑿出的道路，因其陡峭難行，也因而留下了「上崎揬鼻公、下崎揬髻鬃」，即上坡時會碰觸到鼻子，下坡時會碰觸到髮髻的客家諺語。

苗栗縣社區大學山城古道守護志工隊與獅潭鄉公所合作30多人，今天幫楔隘古道大掃除迎接新春。圖／苗栗縣社區大學提供
苗栗縣社區大學山城古道守護志工隊與獅潭鄉公所合作30多人，今天幫楔隘古道大掃除迎接新春。圖／苗栗縣社區大學提供

苗栗縣社區大學山城古道守護志工隊與獅潭鄉公所合作30多人，今天幫楔隘古道大掃除迎接新春。圖／苗栗縣社區大學提供
苗栗縣社區大學山城古道守護志工隊與獅潭鄉公所合作30多人，今天幫楔隘古道大掃除迎接新春。圖／苗栗縣社區大學提供

苗栗縣獅潭鄉楔隘古道350多歲的老茄苳，從攔腰折斷處長出嫩芽。圖／苗栗縣社區大學提供
苗栗縣獅潭鄉楔隘古道350多歲的老茄苳，從攔腰折斷處長出嫩芽。圖／苗栗縣社區大學提供

苗栗縣社區大學山城古道守護志工隊與獅潭鄉公所合作30多人，今天幫楔隘古道大掃除迎接新春。圖／苗栗縣社區大學提供
苗栗縣社區大學山城古道守護志工隊與獅潭鄉公所合作30多人，今天幫楔隘古道大掃除迎接新春。圖／苗栗縣社區大學提供

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