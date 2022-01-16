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苗栗YouBike66站點今年到位 上看每月10萬輛次使用

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣苑裡鎮、通霄鎮、後龍鎮及公館鄉新設20處公共自行車YouBike站點，預計1月20日通電使用，備受地方期待。記者范榮達／攝影
苗栗縣苑裡鎮、通霄鎮、後龍鎮及公館鄉新設20處公共自行車YouBike站點，預計1月20日通電使用，備受地方期待。記者范榮達／攝影

苗栗縣苑裡鎮、通霄鎮、後龍鎮及公館鄉新設20處公共自行車YouBike站點，備受地方期待，縣府協調1月20日通電使用，加上最快今年3月到位苗栗市、頭份市．竹南鎮，加密各5處站點，屆時全縣共66處站點，希望突破每個月使用10萬輛次的目標。

縣府今年將持續補助騎乘YouBike前30分鐘免費，全額補助個人傷害險、 第三責任險，公館鄉彭姓上班族工作地點就在預定站點公館鄉農會旁，他相當期待，表示公館鄉市區街道狹窄，開車、停車都不方便，有了YouBike，便利買便當、飲料等，環保、省錢，還可以當運動。

縣府2017年開發YouBike服務，苗栗市、頭份市及竹南鎮各設10個站點，另民間捐贈在頭份市昌隆廣場1處站點，縣府並推動3萬人口以上的苑裡鎮、通霄鎮、後龍鎮及公館鄉，各設置5處站點，目前完成設施設備，並協調台灣電力公司，預計1月20日通電使用。

新設站點包括苑裡火車站、國立苑裡高中、苑裡鎮立圖書館、苑裡體育場、山腳國小；通霄火車站、白沙屯火車站、通霄鎮公所、台鹽通霄觀光園區、拱天宮停車場；後龍火車站、客家圓樓、維真國中、仁德醫專、清海宮；公館農會、公館夜市停車場、公館鄉立圖書館、公館國中、苗栗特色館。

此外，預定在苗栗市、頭份市、竹南鎮各加密5處站點，包括縣立體育場、中正路黃昏市場、中正路建台街、郵電街新都街高架橋下；頭份國中、建國國中、頭份市立圖書館、六合國小分校預定地運動場、信三林森路公園；龍鳳漁港、鎮民廣場、長青立體停車場、龍山路佳北二街停車場、大同高中。

縣府工務處指出，YouBike目前31個站點，去年平均每月使用6.5萬次，今年擴充到66個站點，希望可以突破10萬輛人次，滿足通勤、通學、洽公及觀光等方面需求。

YouBike 火車站 停車場

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