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3年最高補助7萬元鼓勵進修 新竹縣總工會秀職訓成果

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
手作拼布班的媽媽們一起回娘家，還現場教起民眾動手DIY。記者巫鴻瑋／攝影
手作拼布班的媽媽們一起回娘家，還現場教起民眾動手DIY。記者巫鴻瑋／攝影

新竹縣總工會今天上午舉辦職訓成果展，還請來名師揮毫春聯，不少民眾上午都擠進工商大樓就為拿免費春聯、紅包袋，不過也藉活動宣導職訓的好處；新竹縣總工會就鼓勵勞工，應該主動參與職訓班課程，不僅養成學習習慣，也能精進職能，更不用花大錢，可說一舉多得。

縣府勞工處表示，為了鼓勵勞工自主學習，能增進台灣就業市場勞工的競爭力，政府持續結合民間訓練單位提供多樣的實務訓練課程，目的讓勞工來進修加強專業知識或技能，甚至培養第二專長。

而且還祭出最高3年共7萬元的補助，無論是在職勞工、失業或剛畢業踏入社會的待業新鮮人，只要年滿16歲，有意願都能參與各政府單位所主辦的職訓班，而且補助金額從政府負擔8成起，最高還能全額補助，勞工一毛錢都不用花。

新竹縣總工會表示，他們從2006年開始接受人才發展品管系統輔導，且參與了勞動部的提升勞工自主學習計畫，陸續開辦了拼布手作、服飾製作、日語、電腦、數位攝影、生活法律班等70多班，幫助許多勞工找到第二專長，甚至培養興趣、休閒。

今天的職訓成果展，不只請來書法大師揮毫春聯，更重要的是展現他們的職訓成果，像是有不少拼布手作班的媽媽們都「回娘家」，還讓前來拿春聯、參觀成果展的民眾動手體驗自己手工DIY拼布包，希望讓更多人認識職訓班不只有培養技能，還能上課兼交友，生活找到不一樣的重心。

春聯 新竹

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