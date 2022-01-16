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竹市身障就業大樓啟用就業服務 林智堅開箱

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
市長林智堅今天開箱身心障礙者就業綜合大樓大地色系辦公室與無障礙空間。圖／市府提供
市長林智堅今天開箱身心障礙者就業綜合大樓大地色系辦公室與無障礙空間。圖／市府提供

新竹市府投入逾3億元興建竹市首座公立身心障礙者就業綜合大樓，今宣布已啟動就業服務，目前已超過百名個案諮詢，市長林智堅也開箱大地色系辦公室與無障礙空間。他說，竹市約3000多名身障員工，過去服務場域分散，須跑3、4個機關辦理，如今全新大樓建構完整職業訓練、就業輔導「一條龍」服務，更因坐落竹科附近，可提供企業公共交流與會議空間，還可媒合園區職缺，將提升身障者就業軟實力並發揮就業優勢。

林智堅表示，勞工處已於11日進駐身障就業綜合大樓，開始提供身障者性向評估、就業諮商，連結各項職業重建服務資源。該大樓分為辦公區、接待服務區、個案諮商室及室內外公共交流空間，全區無障礙空間更提供行動不便民眾、輪椅族更友善便捷環境。

2樓整體設計跳脫以往辦公室嚴肅氣息，以米、黃、綠、卡其等大地色系點綴，並設置迎客生活吧檯、沙發區、青年新創與公益產品陳列區，提供民眾自由交流討論，因全新大樓位於新竹科學園區門口龍山西路上，這些公共交流空間與會議空間可供企業使用、還可媒合園區職缺。

勞工處表示，現在開啟就業服務後，即推出優質進用身障者企業採購年節專案，支持竹市喜憨兒烘焙餐廳、竹夢園希望工坊及慢飛兒庇護工場，4樓職訓教室5月完工，屆時將提供完整職訓、就輔「一條龍」服務。

身障者就業綜合大樓為地下1層、地上6層建物，1樓為多元商場，提供民眾購物去處，並有餐飲業進駐、郵局友善服務窗口和交流場域，提供小型活動辦理、展演場地及假日市集使用，目前已有喜憨兒、竹夢園庇護工場、郵局等團體單位進駐。

2樓由勞工處進駐，備有職業量測器具，提供身障者性向評估、穩定就業的諮商服務，也提供雇主諮詢如何打造友善職場；3樓為桃竹苗首座、唯一公設民營兒童早療中心，為早療兒與遲緩兒量身打造400多坪空間，提供40名學齡前兒童日間照顧、30名國小生課後照顧服務，預計2月底啟用；4樓為職訓教室，中餐教室、烘焙教室、資訊教室等4間，預計5月1日前完工；5樓持續招標中，預計打造另一友善職業輔導場域，6樓則為機房區。

新竹市府投入逾3億元興建竹市首座公立身心障礙者就業綜合大樓，今宣布已啟動就業服務。圖／市府提供
新竹市府投入逾3億元興建竹市首座公立身心障礙者就業綜合大樓，今宣布已啟動就業服務。圖／市府提供
身障就業大樓2樓分為辦公區、接待服務區、個案諮商室及室內外公共交流空間。圖／市府提供
身障就業大樓2樓分為辦公區、接待服務區、個案諮商室及室內外公共交流空間。圖／市府提供
身障就業大樓2樓分為辦公區、接待服務區、個案諮商室及室內外公共交流空間。圖／市府提供
身障就業大樓2樓分為辦公區、接待服務區、個案諮商室及室內外公共交流空間。圖／市府提供

身障者 新竹

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