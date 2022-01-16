竹市身障就業大樓啟用就業服務 林智堅開箱

新竹市府投入逾3億元興建竹市首座公立身心障礙者就業綜合大樓，今宣布已啟動就業服務，目前已超過百名個案諮詢，市長林智堅也開箱大地色系辦公室與無障礙空間。他說，竹市約3000多名身障員工，過去服務場域分散，須跑3、4個機關辦理，如今全新大樓建構完整職業訓練、就業輔導「一條龍」服務，更因坐落竹科附近，可提供企業公共交流與會議空間，還可媒合園區職缺，將提升身障者就業軟實力並發揮就業優勢。

林智堅表示，勞工處已於11日進駐身障就業綜合大樓，開始提供身障者性向評估、就業諮商，連結各項職業重建服務資源。該大樓分為辦公區、接待服務區、個案諮商室及室內外公共交流空間，全區無障礙空間更提供行動不便民眾、輪椅族更友善便捷環境。

2樓整體設計跳脫以往辦公室嚴肅氣息，以米、黃、綠、卡其等大地色系點綴，並設置迎客生活吧檯、沙發區、青年新創與公益產品陳列區，提供民眾自由交流討論，因全新大樓位於新竹科學園區門口龍山西路上，這些公共交流空間與會議空間可供企業使用、還可媒合園區職缺。

勞工處表示，現在開啟就業服務後，即推出優質進用身障者企業採購年節專案，支持竹市喜憨兒烘焙餐廳、竹夢園希望工坊及慢飛兒庇護工場，4樓職訓教室5月完工，屆時將提供完整職訓、就輔「一條龍」服務。

身障者就業綜合大樓為地下1層、地上6層建物，1樓為多元商場，提供民眾購物去處，並有餐飲業進駐、郵局友善服務窗口和交流場域，提供小型活動辦理、展演場地及假日市集使用，目前已有喜憨兒、竹夢園庇護工場、郵局等團體單位進駐。