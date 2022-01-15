快訊

高雄港華運倉儲傳工安意外 鷹架倒塌釀多人傷1命危

本土疫情蔓延 中信金下周一開始輪班居家辦公

9書法名家竹縣春聯揮毫 這3天再送300棵茶花苗

聯合報 / 記者巫靜婷／新竹即時報導
民眾排隊領取春聯，書法大師展現絕妙技藝現場揮毫。圖／新竹縣政府提供
民眾排隊領取春聯，書法大師展現絕妙技藝現場揮毫。圖／新竹縣政府提供

農曆春節即將來到，新竹縣政府文化局15日在美術館105展廳，舉辦新竹縣書法名家春聯揮毫及茶花樹苗贈送系列活動，縣長楊文科與書法大師杜忠誥及竹縣8位書法名家寫下「福虎慶豐年、竹縣展鴻圖」揭開序幕，緊接著民眾排隊領取春聯，現場不只有春聯，還有茶花樹苗可拿。

「希望大家都能愛上書法！」縣長楊文科笑稱，他很榮幸跟各個書法大師一起寫書法，他雖不擅寫書法大筆一揮下，也感受書法藝術的美好，今年縣府也將開始推動書法向下紮根活動到各國小，期望將國粹繼續傳承下去。

文化局長李安妤表示，竹縣8位揮毫名家有胡國龍、謝石鴻、張雙土、王德泉、莊明忠、黎元吉、陳秀珍、宋兆賢老師，各書法家作品書風各異，作品以躍動優美的文字線條書寫經典文字，希望藉此活動提升縣民對藝文的欣賞及充實美感生活內涵。

縣府另指出，新竹縣茶花園藝研究學會偕台灣茶花育種學會，美術館內、外都提供精緻多樣的茶花盆，同時集合精緻茶花種植及雕塑，邀請3位花藝藝術家蔣育鳳、林千棉、管群豪，展出3款以茶花為主題的賀年藝術裝置，1月16、22、23日，每日下午3時，將送出各100棵的小巧茶花苗，歡迎鄉親蒞臨索取。

民眾不只有春聯、茶花樹苗可拿，還可欣賞書法展，感受濃濃年節氣氛。圖／新竹縣政府提供
民眾不只有春聯、茶花樹苗可拿，還可欣賞書法展，感受濃濃年節氣氛。圖／新竹縣政府提供
新竹縣長楊文科與書法大師杜忠誥等書法名家，15日寫下「福虎慶豐年、竹縣展鴻圖」為活動揭開序幕。圖／新竹縣政府提供
新竹縣長楊文科與書法大師杜忠誥等書法名家，15日寫下「福虎慶豐年、竹縣展鴻圖」為活動揭開序幕。圖／新竹縣政府提供

新竹 春聯 美術館

延伸閱讀

竹縣農會新瓦屋11號店開幕 全縣農特產這裡買得到

談大新竹合併升格 朱立倫籲不要一黨之私

峨眉桶柑嘉年華 果實產量增、最高糖度達14.3度

遠百竹北店 首年有望損平

相關新聞

竹縣農會新瓦屋11號店開幕 全縣農特產這裡買得到

新竹縣農會原在新瓦屋客家文化保存區設有直銷站新瓦屋7號店，因為空間狹小、採光不佳，消費者採買動線不便且產品種類有限，縣農...

影／苗栗召募寄養家庭創紀錄 年輕化現象增添生力軍

苗栗縣政府及苗栗家扶中心上午辦理縣內寄養家庭授證，並表揚資深寄養家庭，全縣目前寄養家庭總數達到43戶，其中去年底一口氣新...

竹市促參簽約件數非六都外縣市第一 獲109年招商卓越獎

新竹市政府2020年分別推動新竹市立棒球場、新科國民運動中心、香山綜合休閒運動館、玻璃工坊、影像博物館5件促參案件，件數...

峨眉桶柑嘉年華 果實產量增、最高糖度達14.3度

新竹縣峨眉鄉農會推廣桶柑，15日於峨眉鄉李家農園廣場舉辦2022峨眉桶柑嘉年華，總幹事陳冠義指出，今年氣候環境適合柑橘生...

桃園航空城自願搬遷戶 獎勵金月底發

桃園航空城計畫區段徵收工程實質動工，大園區自願優先搬遷區陸續有地主已在外地買房、租屋付訂金，但補償獎勵金卻遲未下來，面臨...

竹市「光虎」21日守東門城

迎接虎年，新竹市政府21日至2月28日將在東門城、護城河沿線800公尺設置6件「虎嘯生風」聲光裝置，最大亮點是東門城將有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。