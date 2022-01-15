9書法名家竹縣春聯揮毫 這3天再送300棵茶花苗

農曆春節即將來到，新竹縣政府文化局15日在美術館105展廳，舉辦新竹縣書法名家春聯揮毫及茶花樹苗贈送系列活動，縣長楊文科與書法大師杜忠誥及竹縣8位書法名家寫下「福虎慶豐年、竹縣展鴻圖」揭開序幕，緊接著民眾排隊領取春聯，現場不只有春聯，還有茶花樹苗可拿。

「希望大家都能愛上書法！」縣長楊文科笑稱，他很榮幸跟各個書法大師一起寫書法，他雖不擅寫書法大筆一揮下，也感受書法藝術的美好，今年縣府也將開始推動書法向下紮根活動到各國小，期望將國粹繼續傳承下去。

文化局長李安妤表示，竹縣8位揮毫名家有胡國龍、謝石鴻、張雙土、王德泉、莊明忠、黎元吉、陳秀珍、宋兆賢老師，各書法家作品書風各異，作品以躍動優美的文字線條書寫經典文字，希望藉此活動提升縣民對藝文的欣賞及充實美感生活內涵。