竹縣農會新瓦屋11號店開幕 全縣農特產這裡買得到

新竹縣農會原在新瓦屋客家文化保存區設有直銷站新瓦屋7號店，因為空間狹小、採光不佳，消費者採買動線不便且產品種類有限，縣農會將原先7號店遷移至11號店，並且花費250萬元裝修新店舖，帶給消費者一處空間寬敞、商品種類增加且購物動線順暢農民直銷站，15日舉行開幕典禮。

新竹縣長楊文科與新竹縣農會理事長陳耀雄、總幹事李筱華等人，今日一起為直銷站進行開幕儀式，開幕上午就已吸引許多周遭住戶前來採買，楊文科也向採買的鄉親保證，在直銷站購買的農特展品一定非常新鮮、價格合理，更重要的是可以購買到13鄉鎮所有的農特產品，歡迎所有鄉親來逛逛。

楊文科指出，新開幕的新瓦屋11號店，預估每個月的銷售額能達到500萬元，相信在新竹縣農會理事長陳耀雄、總幹事李筱華帶領之下，農會的業績一定能夠蒸蒸日上。

李筱華表示，在農糧署及縣政府的輔導下，推動地產地銷，生鮮蔬果、農產品質及安全由農民及農會共同管制，秉持「新鮮、安全、健康」，讓消費者採購優質的農產品，並有各地農會特賣熱銷的產品，多樣化的選擇，可以一次買足喜歡的縣市農會農特產品，更貼近消費者的需求。