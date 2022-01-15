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影／苗栗召募寄養家庭創紀錄 年輕化現象增添生力軍

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣政府及苗栗家扶中心上午辦理縣內寄養家庭授證，並表揚資深寄養家庭。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府及苗栗家扶中心上午辦理縣內寄養家庭授證，並表揚資深寄養家庭。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣政府及苗栗家扶中心上午辦理縣內寄養家庭授證，並表揚資深寄養家庭，全縣目前寄養家庭總數達到43戶，其中去年底一口氣新增8戶生力軍，創下歷年召募人數最多的紀錄，且年齡降低，年輕化趨勢對縣內寄養兒童照顧工作增添佳音。

上午接受表揚的資深寄養家庭都服務超過10年，他們憑藉著一股熱誠和愛心參與寄養，長期提供寄養兒童需要的一個家，更不斷地讓愛接力下去，背後有不少讓人感動的故事。

林坤城、施碧滿夫婦投身寄養服務已超過20年，迄今已照顧過29個孩子，其中還包括深具挑戰性、充滿叛逆的國中寄養少年。林坤城說，他以前曾在報章讀到美國一個寄養家庭的故事，覺得很有意義，因此當初竹南地區召募第一批寄養家庭時就投入，但如果沒有奉獻精神，這項工作會很難持續下去。

公館鄉公所主秘余錦屏和妻子林秋專13年前在高雄就參與過寄養家庭，林秋專幼時也曾接受寄養，夫婦倆抱持感恩的心投入，目前兩人照顧2歲多的女童「小慈」，她因原生家庭照顧不當，產生腦傷及癲癇、發展遲緩等問題，小慈4個月大就到余家寄養，除了經常早療復健，還常進出中、北部大醫院，一住數日或數周，但夫婦不以為苦。

苗栗家扶主任湯鳳琴指出，家扶1991年起接受縣府委託辦理寄養安置服務，召募並訓練一般家庭成為符合照顧受虐兒少的寄養家庭，迄今已訓練100戶、安置照顧1472名寄養兒少，其中72名兒少出養至國內外，上午授證典禮播放國外寄來的出養兒童照片，讓許多社工、寄養父母都感動落淚。

她指出，去年底縣內召募寄養家庭共33戶登記意願，最後有8戶通過審查及評估，不但是歷來召募人數最多的一次，且出現年輕化，縣內0到6歲寄養兒童比率高，照顧上需要更多精力，歡迎年輕新血加入寄養家庭成為生力軍。

苗栗縣政府及苗栗家扶中心上午辦理縣內寄養家庭授證，並表揚資深寄養家庭。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府及苗栗家扶中心上午辦理縣內寄養家庭授證，並表揚資深寄養家庭。記者胡蓬生／攝影
林坤城和妻子施碧滿投身寄養服務已超過20年。記者胡蓬生／攝影
林坤城和妻子施碧滿投身寄養服務已超過20年。記者胡蓬生／攝影
余錦屏（左）、林秋專夫婦投入愛心參與寄養家庭服務工作。記者胡蓬生／攝影
余錦屏（左）、林秋專夫婦投入愛心參與寄養家庭服務工作。記者胡蓬生／攝影

寄養家庭 家扶中心

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