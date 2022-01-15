竹市促參簽約件數非六都外縣市第一 獲109年招商卓越獎

新竹市政府2020年分別推動新竹市立棒球場、新科國民運動中心、香山綜合休閒運動館、玻璃工坊、影像博物館5件促參案件，件數非六都第一，獲財政部109年民間參與公共建設招商卓越獎。市府今天分享喜訊，強調與民間合作活化公共建設成績斐然。

竹市府指出，竹市2020年成功簽約促參案共5件，為新竹市立棒球場OT案、新科國民運動中心OT案、香山綜合休閒運動館OT案、玻璃工坊OT案、影像博物館OT案。簽約總金額4487萬元，以民間資金彌補政府財政不足，提供市民公共建設共創雙贏。

市長林智堅說，政府財力有限、民間活力無窮，他上任後積極推動民間參與公共建設，盼藉由引進民間充沛活潑的創新思維，為公共空間帶來新面貌與活力，並遵循尊重專業、以人為本、減法設計三個核心目標，打造宜居、創新、永續的新竹。

5件促參案件陸續推進，新竹市影博館由在地藝文團體鴻梅文創進駐，以「或者光盒子」為名打造複合式型態電影院，1月底將開幕；新竹市立棒球場今年將完工啟用，由政府建設硬體，並與味全龍簽約主場，讓竹市成為非六都首座職棒城市。