峨眉桶柑嘉年華 果實產量增、最高糖度達14.3度

新竹縣峨眉鄉農會推廣桶柑，15日於峨眉鄉李家農園廣場舉辦2022峨眉桶柑嘉年華，總幹事陳冠義指出，今年氣候環境適合柑橘生長，產量比去年增加2至3成，現在正是享受甜美果實的最佳時間。國民黨主席朱立倫應邀推廣峨眉桶柑，他表示峨眉桶柑行銷全台，連苗栗的企業家也送峨眉桶柑當伴手禮。

新竹縣長楊文科表示，柑橘類是新竹縣的特產，包含桶柑、椪柑、茂谷柑等柑橘類，全縣種植面積約2000公頃，其中峨眉鄉種植桶柑面積約600公頃，每年的收益也是相當的可觀。為維持竹縣桶柑品質口碑，楊文科也要桶柑出貨，成色、重量要一致，份量要足，絕不能偷斤減量。

行政院農委會桃園區農業改良場新埔工作站站長龔財立指出，今年峨眉鄉桶柑評鑑於1月13日辦理，果實糖度最高14.3度，平均約10度，因為今年農曆年較早，農民近期採收供應年節需求，受果園環境及栽培方式差異，成熟度還不夠，因此建議民眾將桶柑再放幾天，風味會更好。

龔財立說，今年品質提升與乾旱季節有關，柑橘比較不會有徒長枝，影響果肉水分含量，乾米情形也很低，糖度相較提升。另外，去年開花期雨水少有利著果，因此整體產量較多。

峨眉鄉農會總幹事陳冠義指出，峨眉桶柑香甜多汁，今年氣候、濕度、溫度都適合柑橘生長，天然災害減少，以往每年產量約1萬2000公噸，今年產量上看1萬5000公噸，是全國桶柑產量最豐富的鄉鎮，歡迎所有的鄉親好朋友利用過年前的2個禮拜，一直到過年後2月底，都能到峨眉採果。