高鐵全台捐血巡迴今至桃園終站 募集529袋熱血創新高
受疫情影響，使全台血液庫存量嚴重不足，台灣高鐵公司舉辦愛心公益活動，自2021年10月22日起於高鐵台北站起跑，於沿線各車站巡迴舉辦12場「寒冬送暖 捐血傳愛」公益活動。最終站今日至高鐵桃園站，新竹捐血中心共派出3部捐血車響應活動，現場許多高鐵員工及旅客不畏寒冬，紛紛熱情挽袖支持，至活動結束共計363人參與，總共募集529袋熱血，刷新歷年高鐵桃園站捐血活動新高袋數。
台灣高鐵為感謝捐血人的熱情相挺，於高鐵桃園站完成捐血的民眾，可獲得兼具質感與實用的「台灣高鐵自動折傘」一支，參與捐血的旅客蔡先生表示，近期疫情再起，各大醫院又上緊發條了，本身也有朋友是醫護人員，更了解他們的辛苦，希望大家也一起來捐血，一起為台灣加油。
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