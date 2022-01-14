中壢高商設採檢站緊急採檢 學生擔心疫情更憂心期末考

桃園疫情不斷擴大，聯邦銀行健行分行員工至中壢西堤中山店聚餐，其中中壢高商打工學生染疫，連帶影響3名餐廳員工及2名年幼顧客確診，與壢商學生同住家人東興國中及信義國小今也預防性停課1天，而壢商則是停課14天，今下午經通知，全校師生約2000人都須採檢，下午4時許開始，學生陸續回學校採檢，排長長人龍。

昨天晚間中央流行疫情指揮中心緊急宣布新增1名本土案例，為10多歲女性為銀行群聚案的接觸者，經通報確診，依教育局指示，全校所有班別14日至27日停課14天。

今天上午仍有學生到校，完全不知道今天停課；有家長表示，今天上午收到導師群組訊息時，只有告知學生們需至各採檢站採檢回報，下午3時許又接獲通知，學校下午4時開始有設採檢站，因此趕緊帶她女兒來；她說，家住大溪就算在外面的採檢站也是開很遠，不如來學校接觸的人相對安全，不過孩子也都有打過2劑，也沒跟確診者接觸過，因此不太擔心。

也有學生指出，3時接到通知後就乖乖到校，心裡難免還是會緊張，不過昨天放學前，老師就有提醒大家要先將大部分的東西帶回，以防預防性停課事情發生，因此線上上課都有教材。