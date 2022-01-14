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竹北遠百試營運交通壅塞 縣府：已有交通配套

中央社 / 新竹縣14日電

新竹縣政府與遠東集團簽訂停八BOT案，促成竹縣首座大型購物商場「遠東百貨竹北店」，今天試營運卻造成周遭交通一度壅塞，新竹縣政府表示，已有規劃交通配套，也安排接駁車。

今天，遠百竹北試營運現場，有不少民眾前來，鄰近交通一度壅塞、混亂，也有民眾抱怨，商場內像迷宮一樣，繞來繞去很困擾。鄰近民眾憂心，試營運期間出入車輛多，等到正式營運恐會癱瘓周遭交通。

對此，新竹縣政府提供新聞資料表示，光明六路等周邊道路交通壅塞問題，將在20日營運日正式啟動相關交通措施，如假日上午11時至下午14時光明六路東一段禁止左轉、莊敬北、莊敬南路禁止迴轉，同時規劃2條路線免費接駁車，鼓勵民眾多使用大眾運輸前往。

新竹縣政府今天發布新聞稿指出，竹北遠百採複合式商場經營，包括百貨、超市、餐飲、休閒及公有停車場等多功能休閒空間，建築體為地上10層、地下4層，從商場建築外觀到內部設計，都大量融入客家人文之美。

新竹縣長楊文科致詞時表示，縣府將原屬停車場用地以BOT方式招商，相信遠百會讓地方繁榮，且帶給地方1700個就業機會，縣府也能收權利金，而百貨的收入會依百分比與縣府分享。因此，預估10年內縣府就能收入新台幣50億元，有收入就能用於建設，造福縣民。

遠東集團董事長徐旭東致詞說，面對COVID-19（2019冠狀病毒疾病），台灣疫情控制不錯，防疫會繼續努力，館內也會全面做好防疫措施。

新竹 建築 停車場

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