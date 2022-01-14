影／民眾黨苗栗首波提名人 簽500萬本票作反賄選保證金

年底縣市長選舉及縣議員、鄉鎮市等基層選舉在新的一年已漸升溫，民眾黨苗栗縣第一波提名的縣議員、鄉鎮市民代表參選人上午共同簽署反賄選切結書，並簽立本票500萬元作為不賄選保證金，如有參選人因賄選被判刑，將由律師持本票向當事人求償500萬元捐做公益，盼藉此凸顯民眾黨清廉形象並展現反賄選決心。

外界關注民眾黨是否會在下屆苗栗縣長選舉推出人選，縣黨部主委馮啟彥強調國民黨、民進黨的苗栗縣長參選人都還未定，民眾黨目前的作法是「審慎評估、積極備戰、絕不怯戰」，如果苗栗鄉親需要，他們會挑選並推出最適合的人選。

民眾黨苗栗縣黨部主委馮啟彥上午帶領民眾黨提名參選下屆苗栗縣議員的楊喬安、傅郁揚、林志學，還有提名參選鄉鎮市民代表的古子峯、黃畯和、江弘琪、章潔、謝芷洋、繆宗翰、李豐達、劉文彬等11名參選人舉行簽署反賄選切結書的行動。馮啟彥強調，民眾黨去年12月就公布各地第一波提名人選，目前各縣市都處於備戰狀況，因為沒有2022就沒有2024。

馮啟彥指出，往年各縣市地方選舉總是賄聲賄影，民眾黨標榜清廉、勤政、愛民，清廉排第一，這次苗栗縣黨部率先全國辦反賄選切結書簽署，並在律師見證下簽立500萬元本票，違反者將受罰，希望以此表達清廉的要求及重視；這項作法在地方黨部幹部會議第1次提出時，立即得到所有參選人支持，希望民眾黨創黨後參與的第1次地方選舉，能為台灣選舉注入清流與正向力量。