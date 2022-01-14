遠百竹北熱鬧試營運 疫情、交通雙重考驗

遠東百貨竹北店14日試營運，由遠東集團董事長徐旭東、總經理徐雪芳及新竹縣長楊文科一同開箱，午時開放民眾入場，人潮絡繹不絕，遠百竹北預估今日造訪人數將達3萬人。另外，遠百竹北為回饋里民，規畫在遠百竹北1樓打造150坪的公益空間，設置「十興里民活動中心」要和鄉親當好鄰居。

遠百竹北是竹縣首座百貨商場，也是竹縣府大型促參BOT案，楊文科指出，縣府將原屬停車場用地以BOT方式招商，相信遠百竹北會讓地方繁榮，且帶給地方1700個就業機會，縣府也能收權利金34億元，而百貨的收入會依百分比與縣府分享，因此預估10年內縣府就能收入50億元，遠百竹北可說是竹縣的金雞母，有收入就能用於建設，造福縣民。

徐旭東向楊文科介紹客家圓樓、古厝、老街等特色裝潢，受訪時表示，過去竹北推動經濟缺少零售系統，縣府讓停車場改建百貨，仍保持原本需要的停車需求，經過4、5年的興建，遠百竹北比北部、南部大城市的百貨商場更現代化，要讓縣民感到驕傲，遠百竹北也趁試營運期間，加強熟悉作業。

徐旭東發下豪語要在遠百竹北衝出逾億元的業績，但面對國內疫情升溫，他表示，相對國外疫情每天幾千、幾萬個確診案例，台灣疫情管控的不錯，也就一天幾個案例，但防疫還要繼續努力。因應疫情，徐雪芳表示，每個客人進來都要掃QR code實聯制，並測量體溫、消毒手部，希望疫情不要來。

遠百竹北表示，商場提供近350個品牌櫃位，總品牌超過5成是大新竹區獨家，餐飲獨家更超過8成，即日起至1月27日，除了推出好禮六重送促銷活動，有機會抽中LUXGEN汽車之外，也於8樓多元展場舉辦客家藝文特展，展出國寶級工藝作品。