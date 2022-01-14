快訊

桃園疫情升溫 泳池SPA停開、SBL跟T1改打閉門賽

中選會通過 年底九合一選舉11月26日投票

3公尺高裝置藝術光虎 21日起鎮守新竹東門城

中央社 / 新竹縣14日電

新竹市過好年活動，將從1月21日起至2月28日點亮東門城、護城河等共計800公尺，新竹市長林智堅表示，裝置藝術「光虎」將鎮守東門城，一同迎虎年。

新竹市政府今天發布新聞稿指出，「新竹市過好年」活動邀請到台南月津港燈節、屏東落山風藝術季、台北數位藝術等5組團體，創作出6件「虎嘯生風」聲光裝置。

新竹市長林智堅透過新聞稿表示，活動期間將點亮東門城、護城河等共計800公尺，而「虎嘯生風」聲光裝置共有6件，會發出各種聲響與啟動音樂裝置，其中，玖格設計打造最大聲光裝置「光虎」，高達3公尺、寬2公尺，將盤踞在東門城。

另外，市府表示，在護城河沿岸則可見「虎掌印」、「虎紋」等，由都市藝術工作室與聲音藝術家林弘韜共同創作「掌聲林」，以忽明忽滅的虎掌光影，搭配虎嘯、風聲，宛如有隻大老虎，在身旁奔跑、跳躍著，看得到卻抓不著，營造「猛虎長鳴，則大風四起」意境。

新竹市政府城市行銷處表示，「新竹過好年」展期從1月21日至2月28日，聲光裝置穿插市區新舊交融的古蹟與建設間，歡迎民眾從新竹車站或轉運站下車，散步抵達展場。

新竹 林智堅 月津港

延伸閱讀

反地制法匆促修法　在野陣營：無配套搶併將是場鬧劇

虎年到！竹市東門城21日起 將現3公尺高「光虎」鎮守

林智堅嗆立委防疫期間趴趴走 高虹安：顯示無知與傲慢

火光四射！地制法研討會 藍嗆林智堅缺席 綠指心裡有鬼

相關新聞

遠百竹北熱鬧試營運 疫情、交通雙重考驗

遠東百貨竹北店14日試營運，由遠東集團董事長徐旭東、總經理徐雪芳及新竹縣長楊文科一同開箱，午時開放民眾入場，人潮絡繹不絕...

虎年到！竹市東門城21日起 將現3公尺高「光虎」鎮守

今年是虎年，新竹市政府21日至2月28日將在東門城、護城河沿線800公尺設置6件「虎嘯生風」聲光裝置，最大亮點是東門城將...

桃竹苗血庫剩3.8天 新竹市議會年前辦捐血活動

天氣冷颼颼，民眾捐血意願降低，新竹捐血中心今天血庫庫存只剩3.8天，庫存持續吃緊。新竹市議會連續3年在過年前舉辦捐血活動...

鳳坑濱海遊憩區 年底完工

新竹縣鳳坑濱岸水域遊憩區服務設施整備工程動土典禮昨舉行，縣府活化閒置多年的鳳坑漁港，變身「鳳坑船澳」，打造濱海遊憩觀光新...

國家級標準 苗栗滑輪溜冰場竣工

苗栗縣國家級滑輪溜冰場、苗栗市貓裏喵親子公園第2期工程「魔術方塊」地景互動遊戲場昨天竣工；滑輪溜冰場是全縣首座經全國滑輪...

外傳聯邦總行曾到桃園查帳 衛生局還原真相

桃園機場群聚擴大，第三輪傳播造成聯邦銀行健行分行13名員工及1名同住家人確診，外傳聯邦總行近日曾派員到分行查帳，憂疫情可...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。