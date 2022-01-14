3公尺高裝置藝術光虎 21日起鎮守新竹東門城
新竹市過好年活動，將從1月21日起至2月28日點亮東門城、護城河等共計800公尺，新竹市長林智堅表示，裝置藝術「光虎」將鎮守東門城，一同迎虎年。
新竹市政府今天發布新聞稿指出，「新竹市過好年」活動邀請到台南月津港燈節、屏東落山風藝術季、台北數位藝術等5組團體，創作出6件「虎嘯生風」聲光裝置。
新竹市長林智堅透過新聞稿表示，活動期間將點亮東門城、護城河等共計800公尺，而「虎嘯生風」聲光裝置共有6件，會發出各種聲響與啟動音樂裝置，其中，玖格設計打造最大聲光裝置「光虎」，高達3公尺、寬2公尺，將盤踞在東門城。
另外，市府表示，在護城河沿岸則可見「虎掌印」、「虎紋」等，由都市藝術工作室與聲音藝術家林弘韜共同創作「掌聲林」，以忽明忽滅的虎掌光影，搭配虎嘯、風聲，宛如有隻大老虎，在身旁奔跑、跳躍著，看得到卻抓不著，營造「猛虎長鳴，則大風四起」意境。
新竹市政府城市行銷處表示，「新竹過好年」展期從1月21日至2月28日，聲光裝置穿插市區新舊交融的古蹟與建設間，歡迎民眾從新竹車站或轉運站下車，散步抵達展場。
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