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虎年到！竹市東門城21日起 將現3公尺高「光虎」鎮守

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
禹禹藝術工作室以竹子等複合媒材編織出「身風」，在護城河道構築半圓型的長廊，搭配隨風轉動、宛如花朵般的風扇，象徵虎虎生風。圖／新竹市政府提供
禹禹藝術工作室以竹子等複合媒材編織出「身風」，在護城河道構築半圓型的長廊，搭配隨風轉動、宛如花朵般的風扇，象徵虎虎生風。圖／新竹市政府提供

今年是虎年，新竹市政府21日至2月28日將在東門城、護城河沿線800公尺設置6件「虎嘯生風」聲光裝置，最大亮點是東門城將有3公尺高的「光虎」鎮守。市長林智堅今天說，屆時每晚5點半「光虎」還將復活，以聲光虎嘯陪伴市民一起過好年。

「新竹市過好年」活動邀請來自台南月津港燈節、屏東落山風藝術季、臺北數位藝術等展覽5組團體，創作出6件「虎嘯生風」聲光裝置，創作包含老虎、虎紋、虎掌等設計元素，增添年節氣氛，每項裝置也結合新竹九降風特色，隨風吹會有聲響或音樂。

其中，最大聲光裝置「光虎」，由玖格設計打造，高達3公尺、寬2公尺將盤踞於東門城。白天、晚上皆可欣賞，每晚5點半起至10點，每半小時就能看見光虎以聲光復活。

另外，在護城河沿岸則可見「虎掌印」、「虎紋」等，由都市藝術工作室與聲音藝術家林弘韜共同創作「掌聲林」，以忽明忽滅的虎掌光影，搭配虎嘯、風聲，宛如有隻大老虎在身旁奔跑、跳躍著，藉此營造出「猛虎長鳴，則大風四起」意境。

都市藝術工作室創作「小光虎踏青」，以今年專屬「新竹過好年」的「小光虎」 提燈，組合成大型虎掌印。元宵節2月15日當天，歡迎民眾小提燈來此合影留念。

擅長動力機械的穀米機工，以老虎黃、白、黑的斑紋發想，設計出燈光雕塑「徹夜未眠直至晨光」。每當九降風吹起，燈光雕塑圓環將自動轉動，交錯甩動時，宛如老虎跳耀護城河。

黑川互動媒體藝術創作出「無限光景_護城河版」，以LED搭配未來感的電子音樂，畫面前段呈現捉摸不定的風與水，當圖像以虎紋方式經過水面時則會出現低吼聲的樂音，畫面也漸漸回穩，象徵虎年新希望。

禹禹藝術工作室以竹子等複合媒材編織出「身風」，在護城河道構築半圓型的長廊，搭配隨風轉動、宛如花朵般的風扇，象徵虎虎生風，民眾來訪順道體驗河畔綠意。

林智堅說，新竹市14歲以下孩童比例超過16%，民間信仰中虎爺正是孩子守護神，更能趨吉避凶、驅趕瘟疫，呼應新竹市打造兒童城市、全國人民齊心對抗疫情的現況。

市府城銷處指出，聲光裝置穿插市區新舊交融的古蹟與建設間，展場東門城、護城河沿途都是市府打造步行城市成果。歡迎民眾自新竹車站或轉運站下車，散步抵達展場，「光虎」聲光展演為每天晚上5點半到10點，每半小時一次，演出長度約3分鐘。

擅長動力機械的穀米機工，以老虎黃、白、黑的斑紋發想，設計出燈光雕塑「徹夜未眠直至晨光」。圖／新竹市政府提供
擅長動力機械的穀米機工，以老虎黃、白、黑的斑紋發想，設計出燈光雕塑「徹夜未眠直至晨光」。圖／新竹市政府提供
新竹市政府21日至2月28日將在東門城、護城河沿線800公尺設置6件「虎嘯生風」聲光裝置，最大亮點是東門城將有3公尺高的「光虎」鎮守。圖／新竹市政府提供
新竹市政府21日至2月28日將在東門城、護城河沿線800公尺設置6件「虎嘯生風」聲光裝置，最大亮點是東門城將有3公尺高的「光虎」鎮守。圖／新竹市政府提供

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