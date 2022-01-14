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桃竹苗血庫剩3.8天 新竹市議會年前辦捐血活動
天氣冷颼颼，民眾捐血意願降低，新竹捐血中心今天血庫庫存只剩3.8天，庫存持續吃緊。新竹市議會連續3年在過年前舉辦捐血活動，今天以「捐熱血題春聯納元寶」為題廣邀民眾挽袖捐熱血，特別邀集東區里長聯誼會、北區里長聯誼會及香山區里長聯誼會響應。現場捐血就送名師揮毫春聯、金元寶蛋糕，還有捐血中心致贈的漁夫帽。
市議長許修睿率親自到場參與，他說，除了天氣影響，捐血也受到疫情衝擊不少，入冬之後，血庫存血量時常只有不到5天，遠低於7天的安全值，市議會連續3年做表率舉辦捐血活動，希望各界響應，打過疫苗的民眾只要沒發燒、沒有感冒都能捐血。
正逢年關將近，今天市議會前方進行的捐血活動，議會也邀請多名書法達人題好字、寫春聯，還請來小攤子現烤雞蛋糕，民眾捐完血可領到金元寶造型的雞蛋糕禮盒。
副議長余邦彥、市議員陳治雄等人也走進捐血車完成捐血，余邦彥說，每年都會來捐血，「次數數不清了」，希望大家都能一起挽袖捐血。武陵里長李思民也是熱血捐血人，每3、4月月固定捐血，他說「捐血不僅讓自己身體好，也可幫助有需要的人！」
新竹捐血中心主任王雲龍說，新竹捐血中心今天血庫庫存剩3.8天，又以A型、O型最缺已亮起紅燈，希望農曆春節前能達到7到10天的安全庫存，才能充足病患用血，血液基金會全台同步展開捐血月活動，歡迎民眾捐熱血挹注病患需求，可獲贈漁夫帽。
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