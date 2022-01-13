外傳聯邦總行曾到桃園查帳 衛生局還原真相
桃園機場群聚擴大，第三輪傳播造成聯邦銀行健行分行13名員工及1名同住家人確診，外傳聯邦總行近日曾派員到分行查帳，憂疫情可能再擴大，但桃園市衛生局調查聯邦上一次派員到地方查帳是去年8月，近日則無查帳或上課紀錄。
聯邦銀行健行分行因確診女居服員（案17472）4日曾臨櫃開戶，分行7日又有年終聚餐活動，確診人數從昨晚開始不斷增加，至今累計14例，另採檢陰性的17名員工及59名同住家人也得預防性隔離5天；桃園市環保局今以分行為中心，向外擴散清消鄰近8個里，衛生局明天也將新增中壢新街金華活動中心和平鎮新勢市民活動中心2採檢站。
外傳聯邦總行近日曾到健行分行查帳，且相處時間至少1小時以上，影響層面恐在擴大，但桃園市衛生局晚間6時澄清消息；衛生局表示，根據疫調結果，總行近日未派員到桃園上課，上一次到地方查帳則是去年8月的事情。
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