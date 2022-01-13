苗栗「鮭魚回流」激勵方案今頒獎 發出逾500萬元

苗栗縣政府鼓勵縣內子弟就近入學，上午頒發110學年度的「鮭魚回流」獎學金，全縣共有45名國中畢業生因學力或體育績優達標，但選擇留在家鄉就讀高中職，分獲3萬6000元到8萬元不等的獎勵。縣府上午共發出531萬2000元的獎金，期許藉此激發縣內師生與學校的潛能，為苗栗培育更多優秀人才。

縣府教育處表示，110學年苗栗縣共有7所公私立高中職及13所國中，總計45名學生達到苗栗縣優秀國中畢業生就讀縣內高中職激勵翻轉方案標準，獎學、獎勵金總計424萬2000元，其中教育會考5A5+獲8萬元獎學金的有16人、5A且寫作5級分以上獲3萬6000元獎學金有12人；在運動表現優異方面，苗栗學子分別在全中運拿下滑輪溜冰、跆拳道、柔道、角力、田徑、木球優異名次，共17人分獲頒8萬元獎勵金。

另外，國中教育會考成績激勵方案的學校獎中，拔尖部份有12校獲獎，扶弱有9校獲獎，共頒發獎金107萬元。