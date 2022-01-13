桃園行員確診 周圍採檢站下午湧現人龍

桃機群聚延燒，聯邦銀行健行分行員工確診再擴大，市府昨天在健行分行附近的東興活動中心新增採檢站，昨天採檢600人都是陰性，今天下午2點採檢站開放，前往採檢的人潮不間斷，一個多小時已有近400人採檢。

有學生和確診者足跡重疊，收到衛生局的採檢通知，今天她和曾經聚會的同學一起到採檢站，2人坦言疫情延燒，大家都感覺威脅步步進逼。另也有健行分行周邊的其他銀行行員前往採檢，行員說看到確診者足跡距離上班地點這麼近，心中難免怕怕的，不過和同事最近沒有聚餐，上班時也都有戴口罩，應該不會有問題，今天主管也鼓勵同事一起採檢，避免傳染給民眾。

東興活動中心今天下午2點開放，但一早就有民眾想採檢撲空，下午1點多時現場也出現排隊人潮。中壢區東興里長徐建土說，只要是住在銀行附近的居民大多都有採檢，光是昨天就大約有600位民眾，人潮排到戶外好幾公尺，今天下午也估計有近400人。