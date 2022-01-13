聽新聞
test
0:00 / 0:00
苗栗貓裏喵公園國家級滑輪場今啟用 一旁有互動遊戲場
苗栗縣政府籌設的國家級滑輪溜冰場和苗栗市貓裏喵親子公園第2期工程「魔術方塊」地景互動遊戲場上午竣工；滑輪溜冰場新建工程斥資3000萬元，是經全國滑輪溜冰協會認證的200公尺標準賽場，可辦理全國大型賽事，有助未來縣內發展滑輪溜冰的動運產業。
縣府教育處指出，滑輪溜冰在縣府推動下，已成為縣內相當盛行的運動項目，去年全中運奪得2金1銀1銅佳績，但縣內一直缺乏符合標準的訓練及競賽場地，每遇賽事都必須到外縣市租借場地訓練，十分不便，經縣府積極爭取，獲教育部體育署補助2670萬元、縣府自籌330萬元，共3000萬元規畫在貓裏喵親子公園北側興建全縣第一座符合全國競賽標準的滑輪溜冰比賽場地。
貓裏喵親子公園是全縣第一座大型親子公園，啟用數年來後深受好評，親子休閒使用率高，為滿足民眾更多需求，縣府爭取營建署補助，以900萬元規畫第2期工程，增設方塊地景遊戲場，讓小朋友可以攀爬、躲貓貓、跳格子、溜滑梯等，盡情享受遊戲樂趣。
縣長徐耀昌、議長鍾東錦和地方人士多人上午共同參與2項工程的竣工及揭牌儀式，場面熱絡。教育處表示，溜冰場依國際滑輪溜冰總會規格設計，工程包括200公尺滑輪溜冰場及教練指導區，擁有4座共56盞可遠端控制的智能夜間照明設備、成績顯示板等，主場地外圍設置看台及夜間照明步道、休憩草皮、座椅。
縣府表示，溜冰場未來可辦理全國大型賽事，但考量場地屬專業、競賽性質，且賽道邊坡轉彎處高低差甚大，為保障運動安全，未來將僅以租用方式提供使用， 將由縣府進一步擬定管理辦法，並以非盈利性質委託市公所或專業社團管理。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言