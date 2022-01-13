苗栗貓裏喵公園國家級滑輪場今啟用 一旁有互動遊戲場

苗栗縣政府籌設的國家級滑輪溜冰場和苗栗市貓裏喵親子公園第2期工程「魔術方塊」地景互動遊戲場上午竣工；滑輪溜冰場新建工程斥資3000萬元，是經全國滑輪溜冰協會認證的200公尺標準賽場，可辦理全國大型賽事，有助未來縣內發展滑輪溜冰的動運產業。

縣府教育處指出，滑輪溜冰在縣府推動下，已成為縣內相當盛行的運動項目，去年全中運奪得2金1銀1銅佳績，但縣內一直缺乏符合標準的訓練及競賽場地，每遇賽事都必須到外縣市租借場地訓練，十分不便，經縣府積極爭取，獲教育部體育署補助2670萬元、縣府自籌330萬元，共3000萬元規畫在貓裏喵親子公園北側興建全縣第一座符合全國競賽標準的滑輪溜冰比賽場地。

貓裏喵親子公園是全縣第一座大型親子公園，啟用數年來後深受好評，親子休閒使用率高，為滿足民眾更多需求，縣府爭取營建署補助，以900萬元規畫第2期工程，增設方塊地景遊戲場，讓小朋友可以攀爬、躲貓貓、跳格子、溜滑梯等，盡情享受遊戲樂趣。

縣長徐耀昌、議長鍾東錦和地方人士多人上午共同參與2項工程的竣工及揭牌儀式，場面熱絡。教育處表示，溜冰場依國際滑輪溜冰總會規格設計，工程包括200公尺滑輪溜冰場及教練指導區，擁有4座共56盞可遠端控制的智能夜間照明設備、成績顯示板等，主場地外圍設置看台及夜間照明步道、休憩草皮、座椅。