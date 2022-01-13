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聯邦銀確診連環爆 周邊店家多自主停業、禁止內用
桃園中壢聯邦銀行群聚持續擴大，連帶影響附近的多家餐廳，記者實地走訪，可見銀行周圍健行路和長沙路多家餐飲業者早早拉下鐵門暫停營業，少數繼續營業的業者也直言，受疫情影響，這兩天生計重創，只能希望疫情早日停止擴散。
聯邦銀行健行分行位處中壢鬧區，周圍聚集許多小吃、便當店，不過這兩天確診連環爆，多數業者還沒到晚間就紛紛拉下鐵門，趕緊清消。一家連鎖飲料店也貼出告示，表示要休業2天。
一家便當店老闆娘說，周圍店家基本上都是從早開到晚，第一次看到這麼多店同時休息；銀行一次這麼多人確診，附近區域都遍及足跡，「客人很怕，我們更怕」，雖然目前了解確診者應該沒來過，但她還是決定從昨天起先暫停內用。
另一家餐飲業者也在店外貼出「暫停營業」的公告。業者說自從爆出群聚，這兩天生意暴跌5成，本來準備放寒假，來的學生就少，現在連上班族也不來，讓人很頭痛。
而市府今天公布的足跡，包括聯邦銀行對面的屈臣氏，下午環保局和業者都已清消，整個下午該店也門可羅雀，不見人潮。
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