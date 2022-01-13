快訊

仁愛聯醫染疫護理師Ct值曝光 曾赴北市公館餐廳用餐

老姊妹花疑「忘下車」急跳火車 八旬婦被拖行驚悚畫面曝

聽新聞
test
0:00 / 0:00

聯邦銀確診連環爆 周邊店家多自主停業、禁止內用

聯合報 / 記者朱冠諭／桃園即時報導
聯邦銀行周圍許多店家都已自主停業。記者朱冠諭／攝影
聯邦銀行周圍許多店家都已自主停業。記者朱冠諭／攝影

桃園中壢聯邦銀行群聚持續擴大，連帶影響附近的多家餐廳，記者實地走訪，可見銀行周圍健行路和長沙路多家餐飲業者早早拉下鐵門暫停營業，少數繼續營業的業者也直言，受疫情影響，這兩天生計重創，只能希望疫情早日停止擴散。

聯邦銀行健行分行位處中壢鬧區，周圍聚集許多小吃、便當店，不過這兩天確診連環爆，多數業者還沒到晚間就紛紛拉下鐵門，趕緊清消。一家連鎖飲料店也貼出告示，表示要休業2天。

一家便當店老闆娘說，周圍店家基本上都是從早開到晚，第一次看到這麼多店同時休息；銀行一次這麼多人確診，附近區域都遍及足跡，「客人很怕，我們更怕」，雖然目前了解確診者應該沒來過，但她還是決定從昨天起先暫停內用。

另一家餐飲業者也在店外貼出「暫停營業」的公告。業者說自從爆出群聚，這兩天生意暴跌5成，本來準備放寒假，來的學生就少，現在連上班族也不來，讓人很頭痛。

而市府今天公布的足跡，包括聯邦銀行對面的屈臣氏，下午環保局和業者都已清消，整個下午該店也門可羅雀，不見人潮。

聯邦銀行確診連環爆，環保局多次清消。記者朱冠諭／攝影
聯邦銀行確診連環爆，環保局多次清消。記者朱冠諭／攝影
聯邦銀行周圍許多店家都已自主停業或禁止內用。記者朱冠諭／攝影
聯邦銀行周圍許多店家都已自主停業或禁止內用。記者朱冠諭／攝影
聯邦銀行周圍許多店家都已自主停業。附近的屈臣氏也是今天市府公布的足跡。記者朱冠諭／攝影
聯邦銀行周圍許多店家都已自主停業。附近的屈臣氏也是今天市府公布的足跡。記者朱冠諭／攝影

疫情 便當 餐飲業

延伸閱讀

中壢聯邦健行分行附近採檢站昨驗600人 全數篩檢結果出爐

聯邦銀行群聚已14人確診 行員透露總行曾派人查帳待逾1小時

桃園一口氣公布21處足跡 西堤、IKEA上榜

聯邦銀行員工足跡到新北 曾赴新莊典華停留3小時

相關新聞

新竹縣疫苗地圖今上線 方便民眾快速查詢哪裡有得打

本土疫情持續升溫，今天就連新竹縣都公布確診者足跡，縣府不敢掉以輕心，呼籲民眾盡快接種1到3劑疫苗，同時今天也上線疫苗地圖...

林智堅稱合併解決塞車 竹縣府駁：一派胡言

新竹市長林智堅昨日發臉文，分享財訊傳媒社長謝金河觀察竹北往竹科交通打結現象，指多項交通規畫停滯，責任歸咎於竹縣府且認為縣...

聯邦銀確診連環爆 周邊店家多自主停業、禁止內用

桃園中壢聯邦銀行群聚持續擴大，連帶影響附近的多家餐廳，記者實地走訪，可見銀行周圍健行路和長沙路多家餐飲業者早早拉下鐵門暫...

竹縣活化鳳坑漁港 遊憩區整備工程預計年底完工

新竹縣鳳坑濱岸水域遊憩區服務設施整備工程，13日上午舉行動土典禮，縣府將透過設置靜態水域遊憩區及生態觀察等相關服務設施，...

新竹縣疫苗地圖上線 快速搜尋疫苗接種院所

新竹縣政府今天表示，竹縣建置完成新竹縣疫苗地圖，提供民眾快速查詢疫苗接種資訊，民眾只要上新竹縣政府衛生局網站進入「竹縣疫...

遠百竹北交通維持計畫 20日正式實施

遠東百貨竹北店即將開幕，新竹縣政府考量光明六路等周邊道路交通壅塞問題，規畫交通維持計畫，將在20日百貨營運日正式啟動相關...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。