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新竹縣疫苗地圖今上線 方便民眾快速查詢哪裡有得打

聯合報 / 記者巫鴻瑋巫靜婷／新竹即時報導
新竹縣疫苗地圖上線，民眾可利用網站快速查詢各醫療院所提供的疫苗資訊。圖／縣府提供
新竹縣疫苗地圖上線，民眾可利用網站快速查詢各醫療院所提供的疫苗資訊。圖／縣府提供

本土疫情持續升溫，今天就連新竹縣都公布確診者足跡，縣府不敢掉以輕心，呼籲民眾盡快接種1到3劑疫苗，同時今天也上線疫苗地圖，民眾只要透過網站就能方便查詢新竹縣66處疫苗接種醫療院所的接種時間、疫苗廠牌。

衛生局表示，民眾利用「竹縣疫苗地圖」可以快速搜尋到縣內疫苗接種訊息，以鄉鎮市、疫苗進行類別，選定日期欄位後查詢，以地圖結點呈現該地區院所數量，選取地標後即顯示日期、時段、疫苗種類、院所名稱、電話、地址及網址。

民眾透過網站查詢後，就可自行撥打電話或點選連結上網預約疫苗接種，縣府也會每周更新疫苗地圖訊息。

衛生局說明，自6日起至31日，18歲以上民眾在新竹縣打任何廠牌的第1或第2劑疫苗，都可以現場領取200元超商禮卷，也提醒民眾要至疫苗專診院所接種前，請先撥打電話或網站報名。

竹縣疫苗地圖網址：https://prevention.hcshb.gov.tw/Covid19_Consultation.aspx?n=1007&sms=9996

疫苗 衛生局 新竹

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