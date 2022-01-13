竹縣活化鳳坑漁港 遊憩區整備工程預計年底完工

新竹縣鳳坑濱岸水域遊憩區服務設施整備工程，13日上午舉行動土典禮，縣府將透過設置靜態水域遊憩區及生態觀察等相關服務設施，活化閒置多年的鳳坑漁港，重新賦予閒置漁港新生命，期盼打造竹縣濱海遊憩觀光新亮點，交旅處指出，工程預計於今年底完工。

新竹縣政府爭取交通部觀光局觀光前瞻建設計畫補助，工程總經費4500萬元，其中分別由交通部觀光局補助2430萬元，地方配合款2070萬元，工程項目包含塑造鳳坑船澳入口意象、建置廁所及淋浴空間、新建水域活動區及廣場、改善步道周邊景觀環境以及建置淨化水道等。

新豐鄉鳳坑村長姜禮本指出，鳳坑漁港以前常有竹筏進出，但因為淤沙嚴重船筏進不來，加上越來越少人做漁業，港口漸漸沒落荒廢，已經閒置有2、30年之久，期間雖然有養殖業表示願意承租，但後來也不了了之，如今縣府願意活化漁港，地方鄉親樂觀其成，至少漁港不會髒亂，也吸引更多人來漁港看夕陽。

工程技師張哲銘指出，漁港將有三分之一填補為廣場、三分之一為沙灘、三分之一為水域，海水漲潮後成為漁港，但漁港內因有區域排水設施，為改善環境與水質，工程規畫將把漁港旁的區域大排，透過建置淨化水道，把水接到一旁的濕地，也能作為環境汙水淨化的示範，漁港內截流後再換沙就乾淨了。