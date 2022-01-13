快訊

居服員疑在銀行脫口罩講電話傳承辦人員 4行員尾牙同桌吃飯染疫

北市聯醫連環爆！中興院區定序出爐 仁愛院區未外擴

新竹縣疫苗地圖上線 快速搜尋疫苗接種院所

中央社 / 新竹縣13日電
新竹縣政府今天表示，竹縣建置完成新竹縣疫苗地圖，提供民眾快速查詢疫苗接種資訊。聯合報系資料照
新竹縣政府今天表示，竹縣建置完成新竹縣疫苗地圖，提供民眾快速查詢疫苗接種資訊。聯合報系資料照

新竹縣政府今天表示，竹縣建置完成新竹縣疫苗地圖，提供民眾快速查詢疫苗接種資訊，民眾只要上新竹縣政府衛生局網站進入「竹縣疫苗地圖」，可搜尋竹縣66家合約疫苗接種院所。

新竹縣政府今天發布新聞稿指出，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響下，縣府成立「科技防疫網」小組，規劃科技實踐運用在疫苗接種服務，建置完成新竹縣疫苗地圖。

縣府指出，民眾只要上新竹縣政府衛生局網站進入「竹縣疫苗地圖」，將可以搜尋竹縣66家合約院所，最新接種訊息。詳請可至https://prevention.hcshb.gov.tw/Covid19_Consultation.aspx?n=1007&sms=9996

衛生局表示，民眾利用「竹縣疫苗地圖」可快速搜尋到新竹縣疫苗接種訊息，以鄉鎮市、疫苗進行類別，選定日期欄位後查詢，以地圖結點呈現該地區院所數量，選取地標後即顯示日期、時段、疫苗種類、院所名稱、電話、地址及網址。

衛生局指出，民眾可撥打電話或點選連結上網預約疫苗接種，縣府會持續更新疫苗地圖訊息，以方便民眾快速查詢、方便接種。

衛生局表示，即日起至1月31日，凡18歲以上民眾在縣內疫苗合約醫療院所打任何廠牌疫苗（AZ、莫德納、BNT、高端）第1劑或第1劑，都可現場領取200元超商禮券。

疫苗 衛生局 新竹

延伸閱讀

AZ疫苗再到146萬劑 自購千萬劑全到貨

日本擬開放5歲以上打疫苗 第3劑間隔縮短至7個月

Omicron難防 專家：第一線人員兩周內第3劑應達8成5

整理包／第3劑怎麼選？一圖看懂各劑種組合效能、副作用強度

相關新聞

林智堅稱合併解決塞車 竹縣府駁：一派胡言

新竹市長林智堅昨日發臉文，分享財訊傳媒社長謝金河觀察竹北往竹科交通打結現象，指多項交通規畫停滯，責任歸咎於竹縣府且認為縣...

新竹縣疫苗地圖上線 快速搜尋疫苗接種院所

新竹縣政府今天表示，竹縣建置完成新竹縣疫苗地圖，提供民眾快速查詢疫苗接種資訊，民眾只要上新竹縣政府衛生局網站進入「竹縣疫...

遠百竹北交通維持計畫 20日正式實施

遠東百貨竹北店即將開幕，新竹縣政府考量光明六路等周邊道路交通壅塞問題，規畫交通維持計畫，將在20日百貨營運日正式啟動相關...

搭火車優遊客家山城 內灣線產業的時代變化

台灣在19世紀末到20世紀中，有「樟腦王國」的美譽，當時全球超過七成的樟腦由台灣出口作為無煙火藥的原料與電影底片的賽璐珞。在天然樟腦被其他材料取代後，儘管產業盛況不再，但沿著島內支線鐵路，仍可一窺昔日開採與製作的地點。

竹縣身心障礙停車格 2月7日起收費

竹縣身心障礙者使用公有停車位目前免費，縣府昨宣布，為避免有心人長期霸占車位，2月7日起公有路邊、路外立體、地下及24小時...

竹市公道三 5月完工啟用

歷經30年、8屆市長推動，竹市府斥資3億元新闢的道路「公道三」施工進度已達7成，市長林智堅昨宣布5月將完工啟用，但有住戶...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。