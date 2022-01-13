新竹縣疫苗地圖上線 快速搜尋疫苗接種院所

新竹縣政府今天表示，竹縣建置完成新竹縣疫苗地圖，提供民眾快速查詢疫苗接種資訊，民眾只要上新竹縣政府衛生局網站進入「竹縣疫苗地圖」，可搜尋竹縣66家合約疫苗接種院所。

新竹縣政府今天發布新聞稿指出，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響下，縣府成立「科技防疫網」小組，規劃科技實踐運用在疫苗接種服務，建置完成新竹縣疫苗地圖。

縣府指出，民眾只要上新竹縣政府衛生局網站進入「竹縣疫苗地圖」，將可以搜尋竹縣66家合約院所，最新接種訊息。詳請可至https://prevention.hcshb.gov.tw/Covid19_Consultation.aspx?n=1007&sms=9996。

衛生局表示，民眾利用「竹縣疫苗地圖」可快速搜尋到新竹縣疫苗接種訊息，以鄉鎮市、疫苗進行類別，選定日期欄位後查詢，以地圖結點呈現該地區院所數量，選取地標後即顯示日期、時段、疫苗種類、院所名稱、電話、地址及網址。

衛生局指出，民眾可撥打電話或點選連結上網預約疫苗接種，縣府會持續更新疫苗地圖訊息，以方便民眾快速查詢、方便接種。

衛生局表示，即日起至1月31日，凡18歲以上民眾在縣內疫苗合約醫療院所打任何廠牌疫苗（AZ、莫德納、BNT、高端）第1劑或第1劑，都可現場領取200元超商禮券。