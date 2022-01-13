林智堅稱合併解決塞車 竹縣府駁：一派胡言

新竹市長林智堅昨日發臉文，分享財訊傳媒社長謝金河觀察竹北往竹科交通打結現象，指多項交通規畫停滯，責任歸咎於竹縣府且認為縣市合併才能解決問題。新竹縣政府13日回應，謝金河先生臉書說塞車嚴重是因當日國道發生火燒車意外，車流回堵所致，新聞處長莊淇銘更抨擊林智堅說合併才能解決塞車問題「根本一派胡言！」。

新竹縣政府今日澄清，謝金河先生指述的當天清晨，因國道1號發生火燒車意外，導致車流回堵光明六路，塞車才如此嚴重，並反擊竹科周遭的新竹市路段塞車同樣嚴重，卻不見市府有作為，而縣府已有經國橋改善工程、寶山科環路拓寬、台1線替代道路等實質作為，解決交通與合併與否無關，反問竹市府「上下班也塞爆的大台北，也要合併來解決嗎？」。

新竹縣政府新聞處長莊淇銘抨擊「合併才能解決塞車根本一派胡言！」，竹科發展迅速，就業人口不斷增加，導致周邊的新竹縣和新竹市許多路段上下班塞車，這是新竹鄉親的苦，確實需要公部門想方設法解決，而竹縣府一直以來都積極在規劃執行。

莊淇銘說，反觀新竹市上班時間西大路、寶山路、光復路、慈雲路、中華路等路段都很塞，卻不見市府有所作為，「若合併就能不塞車，那乾脆全島併成一都，一次解決全台塞車問題嗎？」。

竹縣府說明，行政院前瞻核定大新竹輕軌內容計畫範圍，其中包括新竹縣「高鐵特定區」及「竹北生活圈」，因此在2019年1月新竹縣市首長座談「大新竹共好合作」會議中，縣長楊文科表達正面、支持態度後，2019年以來新竹縣市幕僚共進行7次協商會議，對於整體路網規畫已有充足規畫討論。

竹縣府指出，竹市府於2020年4月提報交通部鐵道局審議的內容卻未列入縣市多次協商結果，例如輕軌藍線延伸竹北生活圈至新竹市區部分等，結果審議的交通部要求納入新竹縣路廊才會續審。縣府直指「明明是竹市府沒納入竹縣規劃讓審議過不了，卻推諉責任誤導民眾是竹縣府問題」。

縣府表示，縣長楊文科上任即把新竹交通問題列為重大政策，積極推動十大交通建設，其中竹市府多年來未有進展的台68武陵斷頭橋，縣府已將銜接斷頭橋的台1線替代道路工程完成規畫送往中央爭取經費，而通往竹科最重要的交通瓶頸經國橋，也拿出「新竹縣經國大橋交通改善工程」，已成功獲得中央核定總經費12億6420萬餘元，目前加緊腳步設計中。

莊淇銘另指出，6年前立委柯建銘提案，頭前溪兩岸要興建新橋樑，當時定案經費由中央補助，地方款由新竹縣市各半，北端竹縣的地點就選擇在中醫大新竹附醫旁邊，但南端竹市的地點長期卡在土地問題，橋樑遲遲無法興建。