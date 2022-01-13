遠百竹北交通維持計畫 20日正式實施

台灣在19世紀末到20世紀中，有「樟腦王國」的美譽，當時全球超過七成的樟腦由台灣出口作為無煙火藥的原料與電影底片的賽璐珞。在天然樟腦被其他材料取代後，儘管產業盛況不再，但沿著島內支線鐵路，仍可一窺昔日開採與製作的地點。

2022-01-13 11:48