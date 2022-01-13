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遠百竹北交通維持計畫 20日正式實施

聯合報 / 記者巫靜婷／新竹即時報導
遠東百貨竹北店將開幕，新竹縣政府規畫交通維持計畫在20日正式上路。記者巫靜婷／攝影
遠東百貨竹北店將開幕，新竹縣政府規畫交通維持計畫在20日正式上路。記者巫靜婷／攝影

遠東百貨竹北店即將開幕，新竹縣政府考量光明六路等周邊道路交通壅塞問題，規畫交通維持計畫，將在20日百貨營運日正式啟動相關交通措施，假日上午11時至下午2時光明六路東一段禁止左轉，莊敬北路、莊敬南路禁止迴轉，同時規畫2條路線免費接駁車，呼籲民眾多使大眾運輸前往。

交旅處表示，遠東百貨開幕交通管制措施在20日正式上路，時間從假日上午11時至下午2時，管制3條路段，包含光明六路東一段（往高鐵方向）至莊敬北路路口禁止左轉；莊敬北路（往文興路方向）至光明六路東一段路口禁止迴轉；莊敬南路（往文興路方向）至成功三路路口禁止迴轉，請前往百貨的民眾利用自強北路接勝利二路進場，離場則利用莊敬三路。

交旅處長游志祥指出，假日管制路段將透過沿線導引牌面及義交人員，將車流導引至自強北路入場，避免過多車輛於左轉車道排隊，造成車流回堵影響高速公路及平面道路用路人，當遠百商場停車場及公有停車場即將滿載時，車輛將導引至體育場。

同時，對周邊車道配置調整，莊敬北路與勝利五路至勝利二路之路段，取消既有路邊汽機車停車格，改畫設直行車道，藉以疏導車流，後續縣府將依開幕期間交通狀況，滾動式檢討並修正問題，避免影響周邊居民。

交旅處表示，大眾運輸方面，遠百規畫2條分別返往高鐵新竹站和台鐵竹北站的免費接駁車路線，每小時約2至3班，藉由公共運輸鼓勵民眾減少開車前往，降低該區域的交通衝擊。

遠東百貨竹北店20日開幕，新竹縣政府規畫交通維持計畫，假日上午11時至下午2時管制3路段，請前往百貨的民眾利用自強北路接勝利二路進場，離場則利用莊敬三路。圖／新竹縣政府提供
遠東百貨竹北店20日開幕，新竹縣政府規畫交通維持計畫，假日上午11時至下午2時管制3路段，請前往百貨的民眾利用自強北路接勝利二路進場，離場則利用莊敬三路。圖／新竹縣政府提供
接駁車台鐵竹北站線，新竹縣政府交旅處表示，站點後續將採滾動式調整。圖／新竹縣政府提供
接駁車台鐵竹北站線，新竹縣政府交旅處表示，站點後續將採滾動式調整。圖／新竹縣政府提供
接駁車高鐵新竹站線，新竹縣政府交旅處表示，站點後續將採滾動式調整。圖／新竹縣政府提供
接駁車高鐵新竹站線，新竹縣政府交旅處表示，站點後續將採滾動式調整。圖／新竹縣政府提供

車道 新竹 高鐵

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