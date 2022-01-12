桃園捷運棕線改中運量 市府將報行政院核定修正案

桃園市捷運工程今在市政會議提專案報告，將捷運棕線從輕運量改為中運量，獲市政會議審核通過。捷工局副局長廖振遠表示，後續將辦理可行性研究、綜合規畫報告書及環境影響說明書修正，爭取行政院今年核定綜合規畫案，目標規畫案核定後8年通車。

捷工局專案報告指出，桃園捷運棕線全長約11.38公里，路線從桃園火車站沿萬壽路、東萬壽路延伸到新北市新莊區中正路，與萬大線、新蘆線迴龍站銜接，沿途設置8站，其中5站為地下站、3站為高架站。

廖振遠表示，桃園捷運棕線地下段約6.1公里，若採輕軌模式，設計不易獲得中央支持。其次，捷運棕線計畫採專有路權，經顧問公司評估，中運量可發揮專有路權效益，除符合北北桃城際運輸需求，也能與其他中運量系統整合，減少用地徵收。

桃園市長鄭文燦說明，由於捷運綠線、萬大線、新蘆線皆為中運量以上系統，如果捷運棕線設計為輕運量，將產生運能不足問題，棕線改成中運量，軌道系統規模化，也能避免淪為盲腸線。另外，改成中運量後，車速可望提升，桃園火車站到新蘆線只需要20分鐘，可紓解萬壽路、東萬壽路的交通負擔。

鄭市長也說，桃園捷運棕線計畫衍生預算增加及分攤事宜，總建造成本約434.65億元，後續將與國發會協商，但目前計畫評估，捷運棕線自償率為27.64%，高於25%規定，財務經濟具可行性。