快訊

中油三接外推方案環差初審闖關未果 仍得補件再審

銀行員確診來往學生驚呼「恐怖」 採檢站湧入百人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

獅潭鄉「橘莓戀-柑橘一桔go」 義民廟15、16日熱鬧2天

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣獅潭鄉「橘莓戀-柑橘一桔go」活動，1月15日、16日在義民廟登場，縣長徐耀昌等人今天邀遊客參加。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣獅潭鄉「橘莓戀-柑橘一桔go」活動，1月15日、16日在義民廟登場，縣長徐耀昌等人今天邀遊客參加。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣獅潭鄉盛事，「橘莓戀-柑橘一桔go」桶柑草莓評鑑及農特產品創新行銷展售活動，1月15日、16日在義民廟登場，首度推出活動買300元還送300元採果體驗券，縣長徐耀昌等人今天歡迎遊客規畫一趟採果及美食之旅，保證不虛此行。

獅潭鄉種植草莓35公頃，柑橘120公頃，目前正值產季，鄉農會結合鄉公所、縣政府等單位舉辦「橘莓戀」系列活動，今年邁入第29年，農會總幹事黃煥祥說，今年的草莓與柑橘類，因後期水源豐沛，品質好且豐收，採果或選購當伴手禮都非常合宜，活動詳情可洽037-932281。

「橘莓戀-柑橘一桔go」活動於15日、16日在義民廟登場，辦理柑桔、草莓評鑑，並有農特產品展售外，另安排藝文展演等精彩節目，徐耀昌、縣議員楊恭林、獅潭鄉長謝春梅、鄉民代表會主席詹桶生等人，今天在獅潭鄉新店社區村活動中心，邀請遊客規畫採果體驗田園樂趣，感受浪漫台3線風情。

柑橘 徐耀昌

延伸閱讀

總經費20.75億元　國1將增設造橋交流道

頭份頭獎有份 苗栗旅遊節連二期百萬休旅車獎落頭份

苗栗元旦升旗典禮8千人參與 徐耀昌摸彩加碼抽iPhone13

若竹南、頭份被合併 徐耀昌：我就參選大新竹市長

相關新聞

桃醫院檢驗負荷超重 鄭文燦：逾5千件發津貼10萬元

桃園疫情擴散，桃園責任醫院採驗激增負荷大，市長鄭文燦今天下午前往聯新國際醫院視察病理檢驗科，感謝醫檢人員辛勞，鄭文燦宣布...

國有地遭填廢土 桃環保局反批立委「無的放矢」

時代力量立委陳椒華今爆料，桃園觀音工業區旁一處7千坪國有農地，元旦連假時遭填埋3萬立方公尺廢土，桃園市環保局到場稽查卻僅...

國有地遭倒廢土挨轟沒作為 桃環保局：嚴重汙染才扣車

日前有不法業者趁元旦連假，涉嫌違法將廢棄物偷倒在桃園觀音一處近7000坪的國有地，但因市府環保局不認定這些土方是廢棄物，...

桃園國有地遭填3萬立方米廢土 立委指環保局放走現行犯

時代力量立委陳椒華今舉行記者會爆料，元旦連假時，桃園觀音工業區旁一處7千坪國有農地遭填埋3萬立方公尺廢土，但環保局到場稽...

坤輿掩埋場爭議協調會破局 坤輿、自救會再度各說各話

苗栗縣造橋鄉坤輿科技股份有限公司廢棄物掩埋場爭議案，坤輿發文今天召開協調會破局，場面數度混亂，警方排成人牆隔開雙方，並沒...

桃警提前寒冬送暖做公益 宣導反詐騙過好年

春節年關將至，桃園市平鎮警分局會同觀音根滿慈善基金會、平鎮區農會舉辦寒冬送暖愛心公益及年節防詐騙宣導活動，分局長黃富村率...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。