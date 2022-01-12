聽新聞
test
0:00 / 0:00
獅潭鄉「橘莓戀-柑橘一桔go」 義民廟15、16日熱鬧2天
苗栗縣獅潭鄉盛事，「橘莓戀-柑橘一桔go」桶柑草莓評鑑及農特產品創新行銷展售活動，1月15日、16日在義民廟登場，首度推出活動買300元還送300元採果體驗券，縣長徐耀昌等人今天歡迎遊客規畫一趟採果及美食之旅，保證不虛此行。
獅潭鄉種植草莓35公頃，柑橘120公頃，目前正值產季，鄉農會結合鄉公所、縣政府等單位舉辦「橘莓戀」系列活動，今年邁入第29年，農會總幹事黃煥祥說，今年的草莓與柑橘類，因後期水源豐沛，品質好且豐收，採果或選購當伴手禮都非常合宜，活動詳情可洽037-932281。
「橘莓戀-柑橘一桔go」活動於15日、16日在義民廟登場，辦理柑桔、草莓評鑑，並有農特產品展售外，另安排藝文展演等精彩節目，徐耀昌、縣議員楊恭林、獅潭鄉長謝春梅、鄉民代表會主席詹桶生等人，今天在獅潭鄉新店社區村活動中心，邀請遊客規畫採果體驗田園樂趣，感受浪漫台3線風情。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言