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桃醫院檢驗負荷超重 鄭文燦：逾5千件發津貼10萬元
桃園疫情擴散，桃園責任醫院採驗激增負荷大，市長鄭文燦今天下午前往聯新國際醫院視察病理檢驗科，感謝醫檢人員辛勞，鄭文燦宣布，他決定一個醫院採檢量若超過5000件，市府將發放檢驗津貼10萬元，向醫院檢驗人員感謝。
機場染疫事件擴散，聯新國際醫檢團隊在機場檢驗能量最大，肩負機場入境採檢重任，該院檢驗人員負荷重大，該院原本一天檢驗4000件，最近新增3部機器和檢驗人員，院方表示一天檢驗量可達7000件，鄭文燦現場宣布醫院採檢量超過5000件發檢驗津貼10萬元獎勵，聯新國際符合獎勵條件。
鄭文燦視察聯新國際檢驗單位和贈送水果慰勞辛勞，由聯新國際院長黃忠智和檢驗人員代表接受，總院長張煥禎及醫護人員觀禮合影，鄭文燦表示，這次疫情採檢超過2萬例，都是當日完成、當日知道結果，醫檢人員經常加班完成，為獎勵所有醫院檢驗團隊，決定發放檢驗津貼感謝醫檢人員。
鄭文燦強調，這次從疫調到檢驗都是24小時完成，保保阻絕傳播鏈，這次Omicorn病毒傳播力強、潛伏期短，要用最快速匡住傳播鏈，建立防火牆，確保社區防疫安全，另機場攔檢很重要，如果入境航班先採檢，社區會更安全如今確立就地採檢新措施，中央做分流計畫，不能全由桃園責任醫院承擔，必須北台灣各醫院共同承擔，讓入境確診個案有最好照顧。
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