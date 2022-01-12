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國有地遭填廢土 桃環保局反批立委「無的放矢」

聯合報 / 記者朱冠諭／桃園即時報導
時代力量立委陳椒華今舉行記者會批評桃園市環保局縱放不法業者。環保局下午則聲明澄清。圖／陳椒華辦公室提供
時代力量立委陳椒華今舉行記者會批評桃園市環保局縱放不法業者。環保局下午則聲明澄清。圖／陳椒華辦公室提供

時代力量立委陳椒華今爆料，桃園觀音工業區旁一處7千坪國有農地，元旦連假時遭填埋3萬立方公尺廢土，桃園市環保局到場稽查卻僅目視判定表土無廢棄物，製作稽查紀錄表即放走現行犯，要求中央和地方環保單位檢討。市府環保局下午反擊，批「立委指控無的放矢」，強調依法要有嚴重汙染環境才能扣車，「若要扣車，請陳椒華委員修法。」

桃園觀音一處近7000坪的國有地日前遭爆料有業者濫倒廢土，今天多名議員批評市府無作為，陳椒華也批評，環保單位及警方未在第一時間扣車留人縱放現行犯，凸顯連假期間相關單位缺乏值班人員，陷入執法空窗期。

桃市環保局則強調，當天下午3點接獲通報，環保局立即派員前往稽查，因6輛砂石車拿不出土方運送聯單，因此已依違反廢清法第9條規定，每車分別裁處6萬元以上30萬元以下罰鍰，絕沒有縱放，「陳椒華立委不修法失職，卻無的放矢。」

環保局表示，初估有1000立方公尺的土方被堆置，經查該批土方來自大園區某營建工地，市府建管處已命令該工地停工接受查辦，並依法開罰10萬元。

環保局表示，依據廢棄物清理法第9條規定，因現場土石方為一般土方，並未夾帶廢棄物，環保局以XRF科學儀器檢測並無超出法規限值，故初判沒有嚴重汙染，無法扣車。

陳椒華 元旦連假 桃園

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