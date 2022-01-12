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國有地遭倒廢土挨轟沒作為 桃環保局：嚴重汙染才扣車

聯合報 / 記者朱冠諭／桃園即時報導
不法業者趁元旦連假，涉嫌違法將廢棄物偷倒在桃園觀音一處近7000坪的國有地，多名議員質疑市府無作為，環保局則強調，依法要有嚴重汙染環境才能扣車，針對業者其他違法行為，市府也都有開罰。圖／簡智翔提供
不法業者趁元旦連假，涉嫌違法將廢棄物偷倒在桃園觀音一處近7000坪的國有地，多名議員質疑市府無作為，環保局則強調，依法要有嚴重汙染環境才能扣車，針對業者其他違法行為，市府也都有開罰。圖／簡智翔提供

日前有不法業者趁元旦連假，涉嫌違法將廢棄物偷倒在桃園觀音一處近7000坪的國有地，但因市府環保局不認定這些土方是廢棄物，使警方無法扣押機具，業者也被現場釋放。多名議員質疑市府無作為，環保局則強調，依法要有嚴重汙染環境才能扣車，針對業者其他違法行為，市府也都有開罰。

桃園觀音一處近7000坪的國有地日前遭爆料有業者濫倒廢土，議員簡智翔、舒翠玲今天表示，國產署農地依法只能回填「可耕作土壤」，這些不明土方填在農地就應視同廢棄物，要依照廢棄物清理法處理，為何最後卻連機具都無法查扣？

議員蔡永芳也質疑，桃園市2017年通過營建剩餘土石方管理自治條例，市內砂石車都必須加裝GPS以追蹤流向，但現場6輛砂石車卻有5台沒裝，再看近3年數據，市府平均1年只抓到100件，1件只罰3萬元，難怪業者都不裝，「沒裝GPS的車才是多數。」

環保局表示，當天下午3點接獲通報，環保局立即派員前往稽查，因6輛砂石車拿不出土方運送聯單，因此已依違反廢清法第9條規定，每車分別裁處6萬元以上30萬元以下罰鍰；針對業者違法堆置土方，國產署已依竊佔罪將業者函送法辦，警察局也依竊佔罪嫌將業者函送桃園地檢署偵辦。

環保局表示，目前初估有1000立方公尺的土方被堆置，經查該批土方來自大園區某營建工地，市府建管處已命令該工地停工接受查辦，並依法開罰10萬元。環保局4日在現場開挖，再發現2處有廢塑膠混合物，正在釐清是否為該業者棄置。

環保局表示，因現場土石方並未夾帶廢棄物，經科學儀器檢測並未超出法規限值，初判沒有嚴重汙染，依法無法扣車，環保署也是持相同立場。

廢棄物 桃園 砂石

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