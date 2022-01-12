快訊

居服員與桃機案證實為同條傳播鏈 3條感染鏈定序出爐

今暴增92例境外確診！ 陳時中曝昨單日入境陽性率9.28%

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃園國有地遭填3萬立方米廢土 立委指環保局放走現行犯

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
時代力量立委陳椒華今舉行記者會爆料，元旦連假時，桃園觀音工業區旁一處7千坪國有農地遭填埋3萬立方公尺廢土，但環保局到場稽查卻目視判定表土無廢棄物，僅製作稽查紀錄表即放走現行犯。圖／陳椒華辦公室提供
時代力量立委陳椒華今舉行記者會爆料，元旦連假時，桃園觀音工業區旁一處7千坪國有農地遭填埋3萬立方公尺廢土，但環保局到場稽查卻目視判定表土無廢棄物，僅製作稽查紀錄表即放走現行犯。圖／陳椒華辦公室提供

時代力量立委陳椒華今舉行記者會爆料，元旦連假時，桃園觀音工業區旁一處7千坪國有農地遭填埋3萬立方公尺廢土，但環保局到場稽查卻目視判定表土無廢棄物，僅製作稽查紀錄表即放走現行犯，她也擔憂，農曆年假恐再發生類似情形，營建署應負起責任加強管理，中央和地方環保與警政單位應檢討稽查與巡查能力，勿出現執法空窗期。

陳椒華指出，遭濫倒國有農地位於有「廢土之路」稱號的台61線旁，現場工人拿不出國產署委託整地的證明文件，稽查人員卻僅憑目視表土無廢棄物就放走現行犯，後來環保局再會同警方和國產署到場開挖，發現廢土填埋深度約2至3公尺，體積約3萬立方公尺，粗估清除處理費用約2、3千萬元，「若未能抓到主犯繩之以法，是否這些清除費用又要由全民負擔？」

陳椒華也批評，環保單位及警方未在第一時間扣車留人，縱放現行犯、吃案、執法不力，並凸顯連假期間相關單位缺乏值班人員，陷入執法空窗期。

據桃園環保局當時回報稽查的結果，施工負責人表示於該處進行整地，後續將作為停車場之用，環保局也表示，稽查時未見有車輛進出傾倒土方，目視現場土方表面，未發現夾雜廢棄物情形。有關該址位於特定農業區之農牧用地進行整地是否符合相關規定，將移請農業局、地政局及國有財產署依權責妥處。

環保署則表示，北中南三區督察大隊在春節假期都有排定輪值車組，以因應重大緊急事件之處理，對於陳情案件及環境污染案件，地方環保局也都有安排稽查人力可及時機動處理。

至於何謂重大緊急事件？環保署回應，「污染擴大危及民眾生命安全事件」；陳椒華則批評，即農地濫倒廢土不屬於此列，只能靠地方環保局稽查，環保署應檢討稽查SOP制度，要求地方環保局人員接獲檢舉時，應立即知會轄區員警，即刻到場紀錄及確保人證物證，待稽查人員前來確認與檢測，並查扣相關機具。

時代力量立委陳椒華今舉行記者。圖／陳椒華辦公室提供
時代力量立委陳椒華今舉行記者。圖／陳椒華辦公室提供

陳椒華 元旦連假 農地

延伸閱讀

顏家敗選牽動政黨布局台中 時力：積極尋覓市長候選人

屏東縣長選舉綠營掀內戰 時力已鎖定人選有望參戰

影／瞄準中部 時代力量推地方公職參選名單

前戰友林昶佐罷免案未過 時代力量：尊重選民決定

相關新聞

坤輿掩埋場爭議協調會破局 坤輿、自救會再度各說各話

苗栗縣造橋鄉坤輿科技股份有限公司廢棄物掩埋場爭議案，坤輿發文今天召開協調會破局，場面數度混亂，警方排成人牆隔開雙方，並沒...

國有地遭倒廢土挨轟沒作為 桃環保局：嚴重汙染才扣車

日前有不法業者趁元旦連假，涉嫌違法將廢棄物偷倒在桃園觀音一處近7000坪的國有地，但因市府環保局不認定這些土方是廢棄物，...

桃園國有地遭填3萬立方米廢土 立委指環保局放走現行犯

時代力量立委陳椒華今舉行記者會爆料，元旦連假時，桃園觀音工業區旁一處7千坪國有農地遭填埋3萬立方公尺廢土，但環保局到場稽...

桃警提前寒冬送暖做公益 宣導反詐騙過好年

春節年關將至，桃園市平鎮警分局會同觀音根滿慈善基金會、平鎮區農會舉辦寒冬送暖愛心公益及年節防詐騙宣導活動，分局長黃富村率...

遠百竹北要來了！吃到飽餐廳訂位被打爆滿席到1月底

新竹縣首家大型百貨商場，當地人期待以久的遠東百貨竹北店即將在1月14日中午12點起開始試營運、1月20日正式開幕，館內近...

楊文科稱喝好水為假議題 林智堅發文呼籲正視民意

新竹市地方公投「喝好水」公投通過，台灣乾淨水行動聯盟趁勝追擊到新竹縣推動公投連署。但昨天新竹縣長楊文科稱喝好水公投是假議...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。