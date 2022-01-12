桃園國有地遭填3萬立方米廢土 立委指環保局放走現行犯

時代力量立委陳椒華今舉行記者會爆料，元旦連假時，桃園觀音工業區旁一處7千坪國有農地遭填埋3萬立方公尺廢土，但環保局到場稽查卻目視判定表土無廢棄物，僅製作稽查紀錄表即放走現行犯，她也擔憂，農曆年假恐再發生類似情形，營建署應負起責任加強管理，中央和地方環保與警政單位應檢討稽查與巡查能力，勿出現執法空窗期。

陳椒華指出，遭濫倒國有農地位於有「廢土之路」稱號的台61線旁，現場工人拿不出國產署委託整地的證明文件，稽查人員卻僅憑目視表土無廢棄物就放走現行犯，後來環保局再會同警方和國產署到場開挖，發現廢土填埋深度約2至3公尺，體積約3萬立方公尺，粗估清除處理費用約2、3千萬元，「若未能抓到主犯繩之以法，是否這些清除費用又要由全民負擔？」

陳椒華也批評，環保單位及警方未在第一時間扣車留人，縱放現行犯、吃案、執法不力，並凸顯連假期間相關單位缺乏值班人員，陷入執法空窗期。

據桃園環保局當時回報稽查的結果，施工負責人表示於該處進行整地，後續將作為停車場之用，環保局也表示，稽查時未見有車輛進出傾倒土方，目視現場土方表面，未發現夾雜廢棄物情形。有關該址位於特定農業區之農牧用地進行整地是否符合相關規定，將移請農業局、地政局及國有財產署依權責妥處。

環保署則表示，北中南三區督察大隊在春節假期都有排定輪值車組，以因應重大緊急事件之處理，對於陳情案件及環境污染案件，地方環保局也都有安排稽查人力可及時機動處理。