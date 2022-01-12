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坤輿掩埋場爭議協調會破局 坤輿、自救會再度各說各話

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣造橋鄉坤輿廢棄物掩埋場爭議案，坤輿發文今天召開協調會破局，場面數度混亂，警方排成人牆隔開雙方。記者范榮達／攝影
苗栗縣造橋鄉坤輿廢棄物掩埋場爭議案，坤輿發文今天召開協調會破局，場面數度混亂，警方排成人牆隔開雙方。記者范榮達／攝影

苗栗縣造橋鄉坤輿科技股份有限公司廢棄物掩埋場爭議案，坤輿發文今天召開協調會破局，場面數度混亂，警方排成人牆隔開雙方，並沒有釀成進一步衝突，坤輿、自救會互控對方暴力，各說各話持續僵持。

坤輿去年12月28日恢復試運轉爆發衝突，警方受理自救會告訴，目前查辦6名保全或坤輿員工，坤輿發文給自救會、苗栗縣前縣長劉政鴻、縣議員廖秀紅等人，今天召開協調會，但自救會認會自救會少數代表不能代表全體居民協商，也不應由施暴方召開，且必須有主管機關與會，協調會破局。

廖秀紅到場斡旋，雙方沒有達成共識，坤輿展示照片，業務經理王亞綺說，還原現場坤輿也是受害者，坤輿合法試運轉，卻遭自救會抗爭擋道，去年12月23日自救會在坤輿門前吊來5塊水泥，還造成她車禍受傷，連累近80歲的媽媽還要幫她洗澡，12月28日衝突，她及保全人員也都遭攻擊，如果自救會再不溝通協調，將會對自救會提起民事、刑事告訴。

自救會長陳清鑫則反控坤輿居心叵測，他說，12月28日現場有警方、自救會及坤輿錄影，受傷的鄉親約有20人製作筆錄，以警方蒐證為主，不是僅憑坤輿幾張照片就可以為證，坤輿召開協調會的目的是製造和平的假象，希望警察撤走，再叫黑衣人對付鄉親。

今天大批警方到場，坤輿人員數度激動叫罵自救會，場面相當混亂，警方排成人牆隔開雙方，沒有發生進一步衝突，警方將持續24小時排班在現場戒護，強調立場是只要有車輛或吊離水泥塊，只要有造成民眾的危害，就會停止動作，如果沒有危害，業者的權益警方不妨礙。

坤輿展示照片，業務經理王亞綺表示還原現場坤輿也是受害者。記者范榮達／攝影
坤輿展示照片，業務經理王亞綺表示還原現場坤輿也是受害者。記者范榮達／攝影
苗栗縣造橋鄉坤輿廢棄物掩埋場爭議案，坤輿發文今天召開協調會破局，場面數度混亂，警方排成人牆隔開雙方。記者范榮達／攝影
苗栗縣造橋鄉坤輿廢棄物掩埋場爭議案，坤輿發文今天召開協調會破局，場面數度混亂，警方排成人牆隔開雙方。記者范榮達／攝影

自救會 保全

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