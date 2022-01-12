聽新聞
test
0:00 / 0:00
桃警提前寒冬送暖做公益 宣導反詐騙過好年
春節年關將至，桃園市平鎮警分局會同觀音根滿慈善基金會、平鎮區農會舉辦寒冬送暖愛心公益及年節防詐騙宣導活動，分局長黃富村率員參與配合，轉送民生物資給轄區弱勢家庭提前過年，黃富村表今天上午表示，透過這項公益活動，關懷社會弱勢族群和家庭，提醒民眾遇不明身分電話或網路詐騙向165詢問反詐騙，避免被騙失金。
平鎮分局發起這項寒冬送暖愛心公益活動，觀音根滿慈善基金會提供高級棉被組及各項民生物資平鎮區農會也贊助白米300多斤，由平鎮警方分送轄區弱勢家庭過春節，根滿慈善基金會創辦人林春燕表示，該會以推廣慈善理念及社會福利為目標，獲知平鎮分局舉辦寒冬送暖愛心活動，立即提供棉被組及民生物資一起做愛心。
黃富村表示，最近寒流來襲，趁著春節前，警方舉辦寒冬送暖活動及反詐宣導，感謝觀音根滿基金會及平鎮區農會共襄盛舉提供白米等民生物資，關懷社會弱勢族群和家庭，並宣導反詐騙，提醒民眾遇不明身分電話或網路詐騙向165詢問反詐騙，希望透過寒冬送暖公益活動拋磚引玉，呼籲社會更多善心人士伸出溫暖雙手，幫助弱勢家庭、團體。。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言