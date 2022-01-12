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桃警提前寒冬送暖做公益 宣導反詐騙過好年

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園平鎮警方會同社福團體辦寒冬送暖愛心公益，送棉被物資關懷弱勢家庭。記者曾增勳／翻攝
桃園平鎮警方會同社福團體辦寒冬送暖愛心公益，送棉被物資關懷弱勢家庭。記者曾增勳／翻攝

春節年關將至，桃園市平鎮警分局會同觀音根滿慈善基金會、平鎮區農會舉辦寒冬送暖愛心公益及年節防詐騙宣導活動，分局長黃富村率員參與配合，轉送民生物資給轄區弱勢家庭提前過年，黃富村表今天上午表示，透過這項公益活動，關懷社會弱勢族群和家庭，提醒民眾遇不明身分電話或網路詐騙向165詢問反詐騙，避免被騙失金。

平鎮分局發起這項寒冬送暖愛心公益活動，觀音根滿慈善基金會提供高級棉被組及各項民生物資平鎮區農會也贊助白米300多斤，由平鎮警方分送轄區弱勢家庭過春節，根滿慈善基金會創辦人林春燕表示，該會以推廣慈善理念及社會福利為目標，獲知平鎮分局舉辦寒冬送暖愛心活動，立即提供棉被組及民生物資一起做愛心。

黃富村表示，最近寒流來襲，趁著春節前，警方舉辦寒冬送暖活動及反詐宣導，感謝觀音根滿基金會及平鎮區農會共襄盛舉提供白米等民生物資，關懷社會弱勢族群和家庭，並宣導反詐騙，提醒民眾遇不明身分電話或網路詐騙向165詢問反詐騙，希望透過寒冬送暖公益活動拋磚引玉，呼籲社會更多善心人士伸出溫暖雙手，幫助弱勢家庭、團體。。

桃園平鎮警分局長黃富村（左二）與社福團體送紅包及民生物資，舉辦寒冬送暖愛心做公益關懷弱勢。記者曾增勳／翻攝
桃園平鎮警分局長黃富村（左二）與社福團體送紅包及民生物資，舉辦寒冬送暖愛心做公益關懷弱勢。記者曾增勳／翻攝
桃園平鎮警方會同社福團體辦寒冬送暖愛心公益，送棉被物資關懷弱勢家庭。記者曾增勳／翻攝
桃園平鎮警方會同社福團體辦寒冬送暖愛心公益，送棉被物資關懷弱勢家庭。記者曾增勳／翻攝
桃園平鎮警分局長黃富村（左二）與社福團體送紅包及民生物資，舉辦寒冬送暖愛心做公益關懷弱勢。記者曾增勳／翻攝
桃園平鎮警分局長黃富村（左二）與社福團體送紅包及民生物資，舉辦寒冬送暖愛心做公益關懷弱勢。記者曾增勳／翻攝

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