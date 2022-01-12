桃警提前寒冬送暖做公益 宣導反詐騙過好年

春節年關將至，桃園市平鎮警分局會同觀音根滿慈善基金會、平鎮區農會舉辦寒冬送暖愛心公益及年節防詐騙宣導活動，分局長黃富村率員參與配合，轉送民生物資給轄區弱勢家庭提前過年，黃富村表今天上午表示，透過這項公益活動，關懷社會弱勢族群和家庭，提醒民眾遇不明身分電話或網路詐騙向165詢問反詐騙，避免被騙失金。

平鎮分局發起這項寒冬送暖愛心公益活動，觀音根滿慈善基金會提供高級棉被組及各項民生物資平鎮區農會也贊助白米300多斤，由平鎮警方分送轄區弱勢家庭過春節，根滿慈善基金會創辦人林春燕表示，該會以推廣慈善理念及社會福利為目標，獲知平鎮分局舉辦寒冬送暖愛心活動，立即提供棉被組及民生物資一起做愛心。