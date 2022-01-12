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竹市公道三工程5月將通車 林智堅：居民等了30年

中央社 / 新竹市12日電

新竹市政府推動「公道三」新闢道路，串聯竹光路與茄苳景觀大道，將打通竹市交通外環系統。新竹市長林智堅今天指出，工程將於5月完工通車，這是新竹人等了30年的路。

新竹市政府今天發新聞稿，林智堅於稿中表示，「公道三」工程進度已達7成，感謝周邊住戶、80個原住戶理解與體諒，並配合搬遷。

林智堅說，「公道三」新闢道路工程是全國首創為拆遷戶整備「安置基地」，市府以新台幣7.4億元向新竹縣購買土地，並提供房屋租金補貼

他指出，「公道三」沿線地面下有長達400公尺的「共同管道」，是在電力、電信、自來水共同管線中，再納入污水管線，未來各類管線新增、維修都不必開挖路面，減少養護道路經費支出。

新竹市政府工務處於稿中表示，「公道三」串聯竹光路、茄苳景觀大道，是打通新竹外環道路系統一環中最重要的關鍵，提供台1線替代道路功能。

工務處指出，未來民眾從市區就可連接外環交通系統，完善竹市外環道路完整性，更可加速西區與香山區發展，促進竹市生活圈發展，疏解尖峰時段交通壅塞。

新竹 林智堅 租金補貼

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