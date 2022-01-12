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楊文科稱喝好水為假議題 林智堅發文呼籲正視民意

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
台灣乾淨水聯盟與多名民代日前開記者會，呼籲新竹縣市盡速制定「廢汙水管理自治條例」。記者王駿杰／攝影
台灣乾淨水聯盟與多名民代日前開記者會，呼籲新竹縣市盡速制定「廢汙水管理自治條例」。記者王駿杰／攝影

新竹市地方公投「喝好水」公投通過，台灣乾淨水行動聯盟趁勝追擊到新竹縣推動公投連署。但昨天新竹縣長楊文科稱喝好水公投是假議題，強調頭前溪水質良好。市長林智堅今天說，打開報紙看見楊的說法「不可思議」，呼籲楊要正視民意，不要再推三阻四、藐視人民的聲音。

林智堅今天早上在臉書發文，表示過去這幾年，新竹市政府努力推動「喝好水三部曲」，2019年向台水公司爭取大新竹地區飲用水庫水，再來，修改廢汙水下水道自治條例，明訂事業用戶汙廢水需納管或以專管排放，不得排入頭前溪自來水湳雅取水口上游；最後，爭取北水南調桃竹備援管線拉到大新竹，每日供應最高20萬噸的石門水庫水，目前大新竹有近8成用水來自水庫。

林智堅說，反觀，民眾關心頭前溪上游的廢汙水問題，隆恩堰、湳雅取水口上游，有許多縣轄的事業工廠，甚至之前也有傳出令人驚悚的洗屍水問題，「這凸顯了環境治理，需要一個事權統一的地方政府，才能從根源著手，有效治理」，這也是廣大新竹鄉親的共同的期待。

林認為，過去幾年，市政府與中央非常努力，解決民眾要喝水的問題，但很遺憾，楊縣長卻態度消極，今天卻更用假議題的嘲諷，蔑視廣大新竹鄉親用公投展示的民意。

新竹市喝好水公投過關後，市府已經宣布推動「廢汙水管理自治條例」立法前期的準備，另外也成功爭取2024年再增加9萬噸石門水庫水的供應，並持續推動公共汙水下水道接管工程，以積極作為回應大新竹民眾的訴求。

林智堅力倡新竹縣市合併升格，他也再次強調，喝好水這件事情也可以看出，自己一再強調事權統一、效能的重要性，如果大新竹合併升格，包含交通、環境治理、喝好水等議題，有一個強而有力、事權統一的地方政府，才能通盤解決。

新竹 石門水庫 公投

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