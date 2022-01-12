桃園疫苗接種站打氣踴躍 30日前打1、2劑送200元

桃園疫情擴散，市政府今天起在開設37個社區接種站接受符合資格民眾施打，隨到隨打，中壢地區今天上午新開慈濟中壢靜思堂、內壢文化市民活動中心及大舊社市民活動中心3個接種站開打，一早許多民眾前往接種，隨到隨打，服務的醫護人員形容施打率比去年後期踴躍。

63歲的李姓阿媽說，最近中壢一直傳出疫情，好像很嚴重，心理也會害怕，就趕快來打第3劑，比較安心。

桃園市政府宣布今天起至1月16日將在各區相繼開設37個社區接種站，年滿18歲以上、符合資格者，不須預約，可以隨到隨打接種疫苗，雙數日打BNT疫苗、單數日打莫德納疫苗，AZ及高端疫苗透過全市217家醫療院所及衛生所之疫苗門診預約施打，今天是雙數日接種BNT疫苗。

慈濟中壢靜思堂這次開設社區接種站，由於距離金嗓歌友會及附近2所停課國小沒有太遠，今天上午中壢後站地民眾前往接種踴躍，隨到隨打，許多民眾打完就提早走，打氣踴躍，秩序良好，中壢長榮醫院副院長彭竟琳說，在里長廣播宣導接種下，民眾上午施打疫苗踴躍，該站預估全天接種1000人，2小時就已打完400人。

內壢地區及市區民眾分別前往內壢文化市民活動中心、大舊社市活動中心接種疫苗，打氣踴躍、但現場人潮不滿，接種站人員形容，去年疫苗接種後期，施打民眾變很少，可能這次中壢疫情較嚴重，出來施打的人比去年後期多，不到半天就超過5成接種量，醫護人員發現這次出來接種第1、2劑疫苗民眾也不少，劉姓市民打完2劑拿到200元禮券「很驚訝」，他說，因為工作，加上疫情趨緩，就沒打第2劑，這次疫情又變嚴重，所以趕快來補打。