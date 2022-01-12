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新竹人等了30年的路 林智堅宣布「公道三」5月完工啟用

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市長林智堅視察公道三工程，工程有全國首創將汙水管線納共同管線。圖／新竹市政府提供
新竹市長林智堅視察公道三工程，工程有全國首創將汙水管線納共同管線。圖／新竹市政府提供

等了30年，新竹市政府斥資3億元新闢的道路「公道三」施工進度已達7成。市長林智堅今天宣布，感謝周邊住戶、80個原住戶的合作與體諒，公道三將在今年五月完工啟用，新闢道路將串聯竹光路與茄苳景觀大道、打通竹市交通外環系統，紓解市區塞車問題。

另，公道三沿線地面下設置長達400公尺的「共同管道」，是全國首創在電力、電信、自來水共同管線中，納入汙水管線，未來各類管線新增、維修都不必開挖路面，減少養護道路經費支出。

市府工務處指出，公道三新闢路段工程斥資3億元，全長500公尺、寬30公尺，雙向四車道，兩側也設有人行道，打造步行人本環境。

林智堅日前前往公道三工地了解工程進度。他表示，公道三新闢道路創「三個第一」，為全國第一個舉行都市計畫聽證會的道路徵收案；全國首創為拆遷戶整備「安置基地」，以7.4億元向新竹縣購買土地，並提供房屋租金補貼；工程導入「共同管道」設計，不只可容納電力、電信、自來水三大民生管線，更全國首創納入汙水管線，降低開挖道路不便。

工務處指出，公道三在中央分隔島設置「共同管道」，設有出入口，完工後新增用戶透過預留用戶接管即可完成接管，不須開挖新完成的路面，可促進交通順暢、增加道路使用年限，也減少養護道路經費支出，讓各類管線維護程序簡化，在允許範圍內可隨時擴充線路容量、預期管線埋設物危險性，預先裝設預警設施，避免引起公共危險等優點。

工務處補充，公道三新闢道路工程也將新設排水工程，還將拓寬延平路一段214巷至延平路一段、頂雅橋也將配合道路拓寬至30公尺。

工務處指出，公道三為串聯竹光路、茄苳景觀大道，是打通新竹外環道路系統一環中最重要的關鍵，提供台1線替代道路功能，未來民眾從市區就可連接外環交通系統，完善新竹市外環道路完整性，更可加速西區與香山區的區域發展，促進竹市生活圈發展，疏解尖峰時段交通壅塞。

公道三新闢道路將串聯竹光路與茄苳景觀大道。圖／新竹市政府提供
公道三新闢道路將串聯竹光路與茄苳景觀大道。圖／新竹市政府提供
公道三新闢道路將串聯竹光路與茄苳景觀大道，市長林智堅視察工程進度。圖／新竹市政府提供
公道三新闢道路將串聯竹光路與茄苳景觀大道，市長林智堅視察工程進度。圖／新竹市政府提供
新竹市長林智堅視察公道三工程，工程有全國首創將汙水管線納共同管線。圖／新竹市政府提供
新竹市長林智堅視察公道三工程，工程有全國首創將汙水管線納共同管線。圖／新竹市政府提供

新竹 林智堅 人行道

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