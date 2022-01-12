竹縣身心障礙停車優惠變革 2/7開始停第5小時起收費

新竹縣身心障礙者停車優惠變革，縣府指出，避免有心人長期霸占車位，2月7日起公有路邊、路外立體、地下及24小時收費之平面停車場，將由目前身心障礙者停車完全免費，改為前4小時免費，第5小時起計費。消息一出，有身障者表示，樂見霸占車位問題解決，但下個月就要實施新制有些倉促。

交通旅遊處指出，為便利身心障礙者於竹縣從事各種活動需要，自實施身心障礙者免費停車優惠以來，發現路邊及路外停車場身心障礙車主有長時間停車現象，造成車位無法被公平輪替使用，影響其它身心障礙者權益，縣府也經常接獲民眾透過電話、信箱，反映身心障礙者專用停車位有特定車輛長時間停放，幾乎成為有心人士的免費車庫，希望縣府改善。

交旅處表示，鄰近北部縣市包含基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市，目前均採行免費3至4小時後就需付費的方式，讓停車位能夠公平被輪替使用與落實使用者付費。因此依據去年9月公告修正的《新竹縣公有停車場管理自治條例》第20條規定辦理，調整身心障礙者停車優惠。

交旅處指出，身心障礙者停車優惠已由全日免費修正為優惠4小時，縣府核定自今年1月7日起開始實施，宣導期1個月後，於2月7日起正式收費。同時也和竹北市公所協調，公所管轄的一般停車位也從優惠前3小時，延長為4小時，與縣府政策同步。縣府管轄之停車位每小時收費20元，竹北市公所則採每半小時10元計費。

有身心障礙者認為，若按照之前都不用收費最好，但如果收費政策能夠讓大家有車位停，停車超過4小時才收費也算合理，但是宣導期僅1個月實在太短，身心障礙者通常獲取資訊較慢，多是口耳相傳、一人告訴一人才會知道，建議縣府能將宣導期拉長，下半年6月起再實施也不遲。