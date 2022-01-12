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佛教僧伽醫護基金捐贈100萬元 攜手苗栗縣政府防疫救助

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
佛教僧伽醫護基金會昨天捐贈苗栗縣政府防疫救助金100萬元，攜手縣府及時協助因新冠疫情導致生活陷入困境的弱勢家庭。圖／苗栗縣政府提供
佛教僧伽醫護基金會昨天捐贈苗栗縣政府防疫救助金100萬元，攜手縣府及時協助因新冠疫情導致生活陷入困境的弱勢家庭。圖／苗栗縣政府提供

佛教僧伽醫護基金會昨天捐贈苗栗縣政府防疫救助金100萬元，攜手縣府及時協助因新冠疫情導致生活陷入困境的弱勢家庭，副縣長鄧桂菊代表接受，頒贈感謝狀，感謝僧伽醫護基金會關懷弱勢、協助公益的愛心義舉。

僧伽醫護基金會1998年成立，以跨寺院的全國僧伽醫護組織為僧團服務，並從事關懷生命、慈善救濟等，去年6月捐贈800萬元食物與生活物質，濟助苗栗縣500戶弱勢家庭，昨天僧伽醫護基金會董事長慧明法師、衛生署醫管會前執行長李懋華等人，代表捐贈縣府100萬元防疫救助金，濟助因疫情導致生活陷入困境的弱勢家庭。

慧明法師說，僧伽醫護基金會2年來捐贈防疫金額超過8000萬元，期許做為醫護人員強力後盾，並期望成為大眾身心安定的力量，更以具體行動支持台灣防疫工作。

鄧桂菊表示，去年新冠疫情全台深受影響，苗栗社福機構勸募減少近4成，縣內申請急難救助2181戶、社會救助通報1217案，縣府補助約1401萬元，同時透過訪視了解，導入後續各項社會福利申請及民間資源，期望持續公私協力，照顧更多弱勢及邊緣家庭。

疫情 弱勢家庭 法師

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