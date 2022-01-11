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兩性平權新里程 苗市百年玉清宮首見女性進內殿

中央社 / 苗栗縣11日電

苗栗市玉清宮建廟逾百年，早期規定女性不得進入內殿，更不得觸碰主祀神像，隨時代改變，今年年終大掃除，廟方開放女性志工進內殿清掃，象徵兩性平權觀念的提升。

苗栗市信仰中心玉清宮創建於1906年，主祀關聖帝君、孚佑帝君、司命真君「三恩主」，因應春節將至，廟方今天展開年終大掃除，並替神明「除舊布新」換新裝，過去「女性止步」的內殿也出現女性志工身影，打破百年傳統禁忌，被視為兩性平權向前邁進一步。

玉清宮總幹事何天貴接受媒體訪問時表示，早期傳統觀念認為女性若遇到生理期，可能褻瀆神明，因此禁止女性進入內殿，但隨著時代進步，觀念逐漸改變，政府也立法保障性別工作權的平等，許多虔誠信眾志工又都是女性，經擲筊請示恩主公獲得應允，於是開放讓女性志工進入協助內殿清掃工作。

年近80歲的女志工進入內殿時，不忘先雙手合十向神明稟告，接著仔細擦拭桌面、牆柱。她說，儘管女性志工仍以環境、桌椅擦拭清潔為主，替神像換裝仍由男性工作人員進行，但頭一遭能夠進入內殿，「已經很榮幸」，感覺很歡喜、平安，她也向神明祈求，「保佑一家大小身體健康就很滿足」。

另一名女志工指出，之前女性不得進入內殿，「現在可以了，感覺兩性比較平衡一點」，她說，與丈夫都是虔誠信徒，參與廟宇清潔服務是神聖的工作，丈夫要進內殿工作前還會茹素，如今自己也能進入內殿幫忙、貢獻一己之力，十分開心。

苗栗縣 志工

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